Diretta Indian Wells 2022/ Streaming video tv: quarta giornata, 13 marzo (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: MATTEO BERRETTINI!

La diretta del torneo di Indian Wells 2022 prosegue anche oggi, domenica 13 marzo: la differenza di fuso orario fa in modo che pure la quarta giornata del torneo Masters 1000 (o semplicemente 1000, in campo femminile) abbia inizio alle ore 20.00 della serata italiana per completare il secondo turno della manifestazione che si disputa praticamente nel deserto in California, location suggestiva per il torneo di Indian Wells, uno dei più prestigiosi della stagione del grande tennis che torna in primavera dopo l’anomala edizione autunnale dell’anno scorso che fu particolarmente ricca di colpi di scena.

Sarà una domenica stuzzicante, anche perché ad esempio in campo femminile oggi a Indian Wells 2022 comincerà invece già il terzo turno e di conseguenza anche il livello delle partite si fa man mano sempre più stuzzicante. Il nostro interesse sarà rivolto soprattutto a Matteo Berrettini; tra le stelle straniere della domenica in California indichiamo invece ad esempio Andy Murray e Alexander Zverev ma anche Simona Halep e Angelique Kerber, per una serata/notte di grande tennis: andiamo allora ad analizzare tutte le notizie utili per seguire al meglio la diretta di Indian Wells 2022.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv di Indian Wells 2022 prevede due diverse emittenti. Il torneo maschile sarà infatti una prerogativa della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che fornirà ai suoi abbonati i principali match della giornata, con la possibilità di seguirli anche in mobilità tramite l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece sulla web-tv federale SuperTennis, in chiaro per tutti (e disponibile anche sul decoder di Sky), in questo caso la diretta streaming video sarà garantita dal portale www.supertennix.it. Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, fornirà le informazioni utili come i boxscore di match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel torneo maschile di Indian Wells 2022 oggi avremo Matteo Berrettini al centro della nostra attenzione, perché il tennista romano sarà in campo alla domenica per darci un grande spunto di interesse anche oggi, dopo un sabato ricchissimo di impegni per i tennisti di casa nostra. Come tutti i 32 giocatori testa di serie, naturalmente anche Matteo Berrettini è stato esentato dal primo turno, essendo il numero 6 del seeding di Indian Wells 2022, dunque l’Azzurro farà il suo debutto oggi contro il danese Holger Vitus Nødskov Rune, che nel primo turno ha avuto la meglio sul francese Ugo Humbert guadagnandosi così il match contro Berrettini.

Per l’Azzurro il torneo di Indian Wells 2022 dovrà dare risposte soprattutto dal punto di vista della condizione fisica: dopo l’eccellente traguardo delle semifinali agli Australian Open (migliore risultato di sempre per un nostro tennista) sono di nuovo emersi i fastidi che ciclicamente tornano ad affliggere il romano – come ad esempio ricorderete a novembre scorso nelle Atp Finals 2021 – e di conseguenza sarà importante innanzitutto testare la condizione fisica di Matteo Berrettini, se tutto andrà bene si potrà certamente cercare di migliorare il terzo turno dell’anno scorso.



