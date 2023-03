Diretta Indian Wells 2023/ Medvedev Zverev streaming video tv, orario match

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: SPICCA MEDVEDEV ZVEREV!

Nella diretta di Indian Wells 2023 per martedì 14 marzo analizziamo i match che si giocano per gli ottavi di finale: siamo nella parte alta del tabellone, e dobbiamo dire che la partita che spicca sulle altre è senza ombra di dubbio Medvedev Zverev. Due grandi rappresentanti della generazione che più di altre è stata in grado di mettere in crisi il dominio dei Big Three, arrivata già alla piena maturazione (Daniil Medvedev è nell’anno dei 27, per dire) ma che in particolar modo per quanto riguarda questi due giocatori ci dice di tennisti che anche in giovane età hanno vinto trofei importanti.

Alexander Zverev deve ancora testare pienamente la sua condizione dopo il brutto infortunio che ha subito al Roland Garros, quando in molti sostenevano che avrebbe potuto battere Rafal Nadal e arrivare in fondo; su questi campi forse Medvedev ha ancora qualcosa in più, ma bisognerà stabilirlo strada facendo. Da segnalare anche il match tra Andrey Rublev e Cameron Norrie: diversi per caratteristiche, il britannico peraltro Indian Wells lo ha già vinto mentre il russo dà sempre la sensazione di fermarsi al centesimo prima, soprattutto negli Slam. Vedremo cosa succederà sui campi…

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2023 si divide tra il torneo maschile e quello femminile. I match Atp saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le partite del torneo Wta invece saranno appannaggio di SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (dunque un appuntamento in chiaro per tutti) con la mobilità che viene garantita dal portale SuperTenniX. Possiamo inoltre citare il sito ufficiale del torneo, ovvero www,bnpparibasopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i boxscore statistici di ciascun match e i tabelloni di Indian Wells 2023 con l’ordine delle partite.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Per la diretta di Indian Wells 2023 dobbiamo anche dire che negli ottavi di finale di oggi c’è una grande sorpresa: due cileni sono nei primi 16 del Masters 1000 californiano. Cristian Garin non rappresenta una straordinaria novità, del resto era già arrivato nei primi 20 del ranking Atp ma poi ha avuto un netto calo e oggi, arrivato dalle qualificazioni e dopo aver fatto fuori un Casper Ruud che non riesce a trovare continuità, affronta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina sapendo di avere una bella occasione per fare ulteriore strada, e presentarsi ai quarti di finale.

L’altro cileno è invece Alejandro Tabilo: addirittura numero 187 del ranking, grande corsa qui a Indian Wells 2023 e ora il suo avversario sarà Frances Tiafoe, che ha giocato la semifinale degli ultimi Us Open e va a caccia della definitiva consacrazione. Tra i match del tabellone femminile, attenzione a quello tra Petra Kvitova e Jessica Pegula (reduce dalla battaglia contro Anastasia Potapova) così come quello tra Maria Sakkari e Karolina Pliskova; la terza ceca in campo oggi sarà Barbora Krejcikova, impegnata contro la campionessa in carica agli Australian Open che è ovviamente Aryna Sabalenka.











