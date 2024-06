DIRETTA INGHILTERRA BOSNIA/ Video streaming tv: una storica prima volta! (amichevole, oggi 3 giugno)

DIRETTA INGHILTERRA BOSNIA: TESTA A TESTA

Un aspetto molto curioso della diretta di Inghilterra Bosnia è che si tratterà del primo confronto di sempre fra le due Nazionali, tanto che la partita di questa sera a Newcastle scriverà una piccola pagina di storia del calcio. Naturalmente incide il fatto che la Bosnia ha fatto parte per decenni della Jugoslavia unita, ma essendo indipendente ormai dagli anni Novanta è comunque curioso che fino ad oggi non si fossero mai incrociate le strade della Nazionale balcanica e dell’Inghilterra.

Tanto per fornire un termine di paragone, potremmo ricordare che i bosniaci hanno affrontato per ben cinque volte l’Italia, a cominciare da una storica vittoria in amichevole per 2-1 il 6 novembre 1996, che assunse un valore che andava ben oltre il calcio a Sarajevo e dintorni, una sorta di simbolo di rinascita dopo le tragedie della guerra. Adesso finalmente ecco la prima volta anche contro l’Inghilterra, anche se in base ai numeri ci sarebbe poco da fare: il sito specializzato Transfermarkt ci ricorda che il valore dei convocati inglesi tocca 1,78 miliardi di euro, mentre la Bosnia non va oltre i 121,60 milioni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INGHILTERRA BOSNIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Una notizia certamente piacevole per gli appassionati di calcio internazionale è che la diretta tv di Inghilterra Bosnia sarà garantita in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, che di conseguenza stasera fornirà anche la possibilità di seguire in diretta streaming video Inghilterra Bosnia, tramite il servizio offerto dalla piattaforma di Mediaset Infinity. Per gli abbonati alla televisione satellitare possiamo poi aggiungere la visione su Sky Sport Calcio oppure tramite NOW TV.

IMPORTANTE SOPRATTUTTO PER SOUTHGATE

Appuntamento allo stadio St James’ Park di Newcastle alle ore 20.45 di stasera, lunedì 3 giugno 2024, perché la diretta di Inghilterra Bosnia sarà una significativa amichevole nel cammino di preparazione verso Euro 2024, il cui inizio è sempre più vicino. In verità i riflettori saranno puntati tutti sui padroni di casa del c.t. Gareth Southgate, perché invece la Bosnia non è riuscita a qualificarsi e di conseguenza per la Nazionale balcanica questa prestigiosa trasferta per la diretta di Inghilterra Bosnia servirà già per porre le basi verso il futuro, che sarà innanzitutto la Nations League e poi le qualificazioni per i Mondiali del 2026.

Obiettivi invece naturalmente molto più vicini per l’Inghilterra, che si prepara a un grande torneo internazionale che per l’ennesima volta vedrà i Leoni britannici fra i principali favoriti. Le delusioni in realtà sono ormai innumerevoli dopo l’unica gioia del 1966 e in particolare agli Europei gli inglesi non hanno ancora mai trionfato, però dopo l’amarissima sconfitta casalinga ai rigori contro l’Italia di tre anni fa ovviamente adesso puntano senza mezzi termini a conquistare finalmente il trono d’Europa. Per il momento si attendono risposte sul livello di preparazione: che cosa ci dirà la diretta di Inghilterra Bosnia?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BOSNIA

Che cosa ci possono dire le probabili formazioni della diretta di Inghilterra Bosnia? Amichevole di preparazione per gli Europei, il c.t. Gareth Southgate ovviamente rinuncerà a Jude Bellingham, che appena due giorni fa era impegnato con il Real Madrid nella finale di Champions League, mentre Shaw e Maguire sono ancora alle prese con problemi fisici, per cui Trippier dovrebbe essere titolare mentre è folta la concorrenza per affiancare Stones al centro della difesa.

In attacco c’è grande abbondanza e allora vedremo quali saranno le prime scelte del c.t. e se ci potranno già dare indicazioni significative verso le decisioni che prenderà in Germania. Per la Bosnia invece si lavora già pensando al futuro: fra l’altro la prossima amichevole sarà contro l’Italia, per aprire questo nuovo corso è però ancora presente in attacco il veterano Dzeko, mentre segnaliamo la presenza di Muharemović, il classe 2003 che fa parte della Juventus Next Gen.

SPAZIO AL PRONOSTICO E ALLE QUOTE!

Infine, possiamo chiederci a chi sorriderà il pronostico sulla diretta di Inghilterra Bosnia: in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, dovrebbe essere un monologo dei padroni di casa, tanto che il segno 1 è quotato a 1,14; molto alta già la quota di 7,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e infine chi avrà creduto nel colpaccio della Bosnia sarà ripagato ben 13 volte la posta in palio sul segno 2.











