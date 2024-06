DIRETTA INGHILTERRA ISLANDA/ Video streaming tv: nel 2016 si scrisse la storia (amichevole, 7 giugno 2024)

DIRETTA INGHILTERRA ISLANDA: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Inghilterra Islanda di cui possiamo parlare sono cinque: le due nazionali si erano affrontate nella fase a gironi di Nations League, tra settembre e novembre 2020, e i Tre Leoni avevano vinto entrambe le partite, quella di Wembley con un sonoro 4-0 grazie ai gol di Declan Rice, Mason Mount e Phil Foden (doppietta), ma anche l’espulsione di Birkir Mar Saevarsson all’inizio del secondo tempo. In generale abbiamo tre vittorie dell’Inghilterra, un pareggio e naturalmente la storica affermazione dell’Islanda negli ottavi degli Europei 2016: i gol di Ragnar Sigurdsson e Kolbeik Sigthorsson, a ribaltare il vantaggio di Wayne Rooney (tutto nei primi 18 minuti), avevano messo fine all’esperienza di Roy Hodgson come CT.

DIRETTA GERMANIA GRECIA/ Video streaming tv: sarà il decimo confronto (amichevole, 7 giugno 2024)

In precedenza Inghilterra e Islanda si erano affrontate due volte in amichevole: la prima nel 1982 in preparazione ai Mondiali – per gli inglesi – con risultato di 1-1, la seconda sulla strada verso gli Europei 2004 con roboante 6-1 dei Leoni all’Etihad di Manchester, quel giorno doppiette di Wayne Rooney e Darius Vassell e reti di Frank Lampard e Wayne Bridge, per l’Islanda il gol della bandiera era arrivato da Heidar Helguson nel finale del primo tempo, ma a quel punto l’Inghilterra di Sven-Goran Eriksson era già riuscita a segnare tre volte nello spazio di 13 minuti, indirizzando fortemente la partita. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Italia Cuba (risultato 2-1) streaming video tv: 4^ set! (VNL 2024, oggi 7 giugno)

COME VEDERE INGHILTERRA ISLANDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’unico modo per assistere alla diretta tv di Inghilterra Islanda sarà quello di avere a disposizione un abbonamento alla televisione satellitare: la partita amichevole sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, canale che trovate al numero 202 del vostro decoder, e fa parte dell’ampio programma di test che questa emittente garantisce nel corso dei giorni che precedono gli Europei. In alternativa i clienti potranno sempre avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

Diretta Europei atletica 2024 Roma/ Streaming video Rai: ecco la sessione serale! (oggi 7 giugno)

ALTRO TEST PER I LEONI!

Un’altra amichevole per Gareth Southgate: venerdì 7 giugno alle ore 20:45 – italiane – si gioca infatti la diretta di Inghilterra Islanda, secondo test per i Tre Leoni che dopo il 3-0 alla Bosnia tornano in campo in preparazione agli Europei, un torneo che una volta di più ci dirà se questa Inghilterra possa davvero sognare in grande o se, come certe versioni del passato anche più competitive sulla carta, dovrà accontentarsi di piazzamenti. I Leoni certamente hanno fatto un bel salto di qualità e hanno tutto per vincere, ma quando arrivano in vista del traguardo non fanno lo step ulteriore: un problema che Southgate sta cercando di superare e la grande risposta si avrà tra un po’.

Dopo la storica partecipazione a Mondiali ed Europei l’Islanda è sensibilmente calata, non riuscendo a corroborare nel modo giusto un gruppo di livello; da qualche tempo le cose potrebbero essere cambiate ma siamo ancora ai lavori in corso, la nazionale scandinava è stata eliminata dall’Ucraina nella finale dei playoff e dunque non parteciperà agli Europei 2024, anche se la strada intrapresa da Age Hareide, CT norvegese, potrebbe essere quella giusta. Adesso aspettiamo che la diretta di Inghilterra Islanda prenda il via, e nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte di campo nella lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ISLANDA

Southgate deve fare i conti con qualche assenza di lusso in Inghilterra Islanda, tra cui quella di Bellingham e verosimilmente di Foden e Saka; la sua nazionale è comunque competitiva e in porta dovrebbe schierare Pickford, in difesa possono tornare sia Stones che Maguire con Konsa e Trippier confermati da terzini, in mezzo al campo si cambia con il ritorno da titolare di Declan Rice affiancato da Curtis Jones, poi sulla trequarti ecco Grealish e Maddison e potrebbe essere confermato il giovane Cole Palmer, davanti ci aspettiamo che, dopo il gol dalla panchina lunedì, Harry Kane torni dal primo minuto anche se Toney scalpita.

Nell’Islanda Hareide continua a giocare con il 4-3-3: spicca la presenza di Albert Gudmundsson che fa la seconda punta tattica al fianco di uno tra Finnbogason e Andri Gudjohnsen, in porta invece avremo Valdimarsson con Ingason e Gretarsson davanti a lui, in qualità di laterali bassi dovrebbero giocare Palsson e Thorarinsson. In mezzo al campo Johann Gudmundsson rimane il punto di riferimento, insieme a lui farà reparto Traustason; a completare la formazione islandese ecco i due esterni, che dovrebbero essere Thorsteinsson sulla corsia di destra e Haraldsson piazzato a sinistra.

INGHILTERRA ISLANDA, QUOTE E PRONOSTICO

Parlando ancora della diretta di Inghilterra Islanda analizziamo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: i tre leoni sono nettamente favoriti a Wembley, hanno un valore di appena 1,11 volte la posta in palio sul segno 1 che identifica la loro vittoria mentre già il segno X, che identifica il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 8,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre con il segno X sul quale puntare per il pareggio verreste premiati, da questo bookmaker, con una vincita pari a ben 16,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA