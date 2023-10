DIRETTA/ Inghilterra Italia video streaming Rai: cinque incroci contro Southgate (Euro 2024, 17 ottobre 2023)

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Inghilterra Italia ci consegna tanti precedenti: vale subito la pena dire che gli azzurri hanno incrociato per cinque volte i tre leoni con Gareth Southgate come CT, e il bilancio è positivo perché ci sono due vittorie (una è quella ai rigori nella finale degli Europei, 11 luglio di due anni fa, l’altra in Nations League nel settembre 2022) e altrettanti pareggi, ma lo scorso marzo l’Inghilterra ci ha sorpreso a Napoli nelle qualificazioni agli Europei 2024, risultato che al momento spinge i tre leoni in testa al gruppo C e che era maturato con i gol di Declan Rice e Harry Kane (rigore) nel primo tempo, cui aveva solo parzialmente risposto Mateo Retegui all’esordio in nazionale.

Per trovare un’altra vittoria dell’Inghilterra bisogna tornare a un’amichevole del 2012, ed eravamo in campo neutro al Wankdorf di Berna; la nostra ultima affermazione in terra inglese è ovviamente quella della finale degli Europei già ricordata, a casa loro invece non perdiamo da un’amichevole del giugno 1997, con Cesare Maldini CT (era l’Italia che avrebbe raggiunto i quarti ai Mondiali di Francia, eliminata ai rigori dai padroni di casa), e i gol decisivi di Ian Wright e Paul Scholes. Vedremo come andrà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

INGHILTERRA ITALIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Italia sarà garantita naturalmente in chiaro per tutti su Rai 1, come per ogni partita della nostra Nazionale maggiore di calcio. Di conseguenza, possiamo anche ricordare che la diretta streaming video di Italia Malta sarà garantita da Rai Play tramite il sito Internet o la relativa applicazione.

INGHILTERRA ITALIA: INGLESI FAVORITI!

Inghilterra Italia, in diretta martedì 17 settembre 2023 alle ore 20.45 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valida per l’ottava giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. L’Inghilterra affronta questa partita al comando del Girone C con un totale di 13 punti, risultato di quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite. Il cammino dell’Inghilterra è stato pressoché perfetto, con l’eccezione del pareggio per 1-1 ottenuto sul terreno neutro della Tarczynski Arena di Wrocław (Polonia) contro l’Ucraina il 9 settembre. Nel frattempo, la squadra di Gareth Southgate ha disputato una partita amichevole venerdì scorso contro l’Australia, vincendo 1-0 con un gol nel secondo tempo di Watkins.

Dall’altra parte, l’Italia ha fatto il proprio “dovere” sabato scorso, sconfiggendo la Nazionale di Malta con un netto 4-0. La partita allo stadio San Nicola di Bari ha visto gli Azzurri dominare, con due gol segnati nel primo tempo da Bonaventura al 23′ e Berardi al 46′. Nella seconda metà del gioco, sono arrivate altre due reti, con Berardi nuovamente a bersaglio e Frattesi. Questa vittoria ha portato la squadra di Luciano Spalletti a quota 10 punti, lo stesso punteggio dell’Ucraina, sebbene quest’ultima abbia giocato una partita in più.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA

Le probabili formazioni di Inghilterra Italia, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra. Per l’Inghilterra, Gareth Southgate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pickford; Trippier, Stones, Tomori, Walker; Bellingham, Rice; Bowen, Foden, Grealish; Kane. Risponderà l’Italia allenata da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Darmian; Barella, Cristante, Locatelli; Berardi, Raspadori, Bonaventura.

INGHILTERRA ITALIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Italia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











