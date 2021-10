DIRETTA INGHILTERRA ITALIA U20/ Video streaming tv: parla il c.t. Alberto Bollini

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA U20: PARLA BOLLINI

Mentre aspettiamo la diretta di Inghilterra Italia U20, possiamo rileggere le dichiarazioni del c.t. Alberto Bollini, che per il sito della Federcalcio ha presentato il doppio impegno che in questi giorni attende l’Italia U20 nel torneo 8 Nazioni. Infatti ci sarà oggi la trasferta in Inghilterra e fra cinque giorni la partita casalinga contro il Portogallo a Frosinone.

Sfide che l’allenatore degli Azzurrini ha presentato così: “Due partite di cartello, un confronto con due scuole – ha sottolineato mister Bollini – che fanno cose importanti nel calcio giovanile, sia in termini di investimento che di impegno in risorse tecniche. Due ottimi test che affronteremo cercando di riconfermare la filosofia di gioco e lo spirito di squadra espressi con la bella vittoria contro la Polonia a Lomza gli inizi di settembre”, ha concluso il nostro commissario tecnico ricordando l’ottimo inizio di questo nuovo cammino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA U20 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Inghilterra Italia U20, sfida del torneo 8 Nazioni di categoria, dunque non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

INGHILTERRA ITALIA U20: BANCO DI PROVA PER GLI AZZURRINI

Inghilterra Italia U20, in diretta da Chesterfield alle ore 20.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, è la partita in programma per il torneo 8 Nazioni, che è l’appuntamento principale a livello Under 20 per le Nazionali europee. Sarà dunque un banco di prova impegnativo per gli Azzurrini del c.t. Alberto Bollini quello in programma nella diretta di Inghilterra Italia U20, partita che inoltre ha sempre un suo fascino.

L’Italia Under 20 finora ha giocato una sola partita nella nuova edizione del torneo 8 Nazioni e per gli Azzurrini è stata una bella vittoria per 0-2 in Polonia, di conseguenza l’Italia U20 ha 3 punti in classifica, ma adesso arriva la controprova contro l’Inghilterra, che a sua volta ha vinto l’unica partita disputata finora, con un perentorio 6-1 rifilato alla Romania. Che cosa succederà in Inghilterra Italia U20?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inghilterra Italia U20, ricordiamo l’elenco dei 25 convocati da parte del c.t. Alberto Bollini per questa e la successiva partita in programma contro il Portogallo fra cinque giorni, a cominciare dai portieri Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Giovanni Garofani (Juventus) e Filippo Rinaldi (Aquila Montevarchi). I difensori saranno invece Devid Eugene Bouah (Teramo), Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Christian Dalle Mura (Cremonese); Mattia Viti (Empoli), Fabio Ponsi (Modena) e Alessandro Pio Ricci (Juventus).

A centrocampo l’Italia U20 potrà invece contare su Edoardo Bove (Roma), Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Tommaso Milanese (Alessandria), Alessandro Bianco (Fiorentina), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta) e Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia). Infine ecco gli attaccanti, che Bollini potrà scegliere tra Daniel Maldini (Milan), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Gianmarco Cangiano (Bologna), Nikola Sekulov (Juventus), Emanuele Pecorino (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento) e Nicolò Cudrig (Juventus).



