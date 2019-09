Diretta Inghilterra Kosovo/ Streaming video tv: scontro al vertice (Europei 2020)

Inghilterra Kosovo, diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer presso il St. Mary’s Stadium di Southampton, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, martedì 10 settembre 2019, per il girone A delle qualificazioni agli Europei 2020. Un po’ a sorpresa, dobbiamo parlare di Inghilterra Kosovo come di uno scontro al vertice del gruppo: non stupisce naturalmente trovare i padroni di casa inglesi ancora a punteggio pieno a 9 punti dopo tre partite disputate, ultima la vittoria di sabato scorso contro la Bulgaria. Il Kosovo però è in scia a quota 8 punti (sia pure con una partita giocata in più) grazie al fresco successo contro la Repubblica Ceca che ha proiettato proprio il Kosovo al secondo posto, che a fine girone basterà per qualificarsi agli Europei 2020. Di conseguenza ecco che l’Inghilterra può allungare e chiudere di fatto i conti approfittando anche del fatto di avere già osservato causa finali di Nations League entrambi i turni di riposo. Il Kosovo però non ha nulla da perdere e potrebbe fare un grande passo avanti, anche dal punto di vista psicologico, con un pareggio e ancora di più in caso di storica vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bisogna sottolineare che la diretta tv di Inghilterra Kosovo non sarà garantita da canali televisivi italiani e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video. Informazioni importanti tuttavia potranno arrivare dalle due Federazioni e soprattutto dalla Uefa, in particolare grazie alla apposita sezione del sito all’indirizzo https://www.uefa.com/european-qualifiers/

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA KOSOVO

La posta in palio è delicata, di conseguenza nelle probabili formazioni di Inghilterra Kosovo ci attendiamo poche novità rispetto alle due importanti vittorie ottenute sabato, pur tenendo presente che gli inglesi sicuramente hanno più alternative a loro disposizione. Gareth Southgate comunque dovrebbe ripartire dal 4-3-3 imperniato su un attacco con Sterling e Rashford ai fianchi della prima punta Kane, autore di una tripletta contro la Bulgaria. A centrocampo una possibile alternativa ai titolari di sabato è Oxlade-Chamberlain, così come Alexander-Arnold in difesa, ma in linea di massima ci attendiamo poche sorprese. Bernard Challandes, il c.t. svizzero del Kosovo, dovrebbe invece confermare il 4-2-3-1 della fondamentale vittoria contro la Repubblica Ceca, con la prima punta Muriqi e alle sue spalle il terzetto formato da Zhegrova, Celina e Rashani.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Inghilterra Kosovo è nettamente squilibrato in favore dei padroni di casa, costante gli ospiti stiano a loro volta facendo molto bene nel girone. L’agenzia di scommesse sportive Snai quota infatti lo scontato segno 1 a 1,08. Si sale poi a 11,00 in caso di pareggio (segno X), mentre uno storico colpaccio da parte del Kosovo varrebbe ben 28,00 volte la posta in palio per chi puntasse sul segno 2.



