Diretta Inghilterra Spagna donne/ Streaming video tv: il primo quarto! (Europei)

DIRETTA INGHILTERRA SPAGNA DONNE: CHE INCROCIO!

Inghilterra Spagna donne è in diretta dal Brighton Community Stadium, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 20 luglio: con questa partita iniziano i quarti di finale agli Europei 2022 di calcio femminile. Sfida interessantissima: da una parte le padrone di casa dell’Inghilterra, arrivate qui a punteggio pieno con il record di gol in una fase a gironi, che appaiono francamente di livello superiore ma che dovranno convivere, esattamente come la nazionale maschile, con la pressione di dover concretizzare le premesse e vincere un grande titolo, soprattutto perché siamo appunto nei loro stadi.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022/ Diretta gol live score: l'Italia perde ed è fuori!

Dall’altra parte una Spagna che non ha mai davvero convinto, ma che a pochi giorni dagli Europei si è trovata senza Alexia Putellas e ha comunque superato un girone nel quale c’erano Germania e Danimarca, vincendo la partita decisiva contro le scandinave (sarebbe bastato anche un pareggio). Adesso dunque sarà parecchio suggestivo scoprire come andranno le cose nella diretta di Inghilterra Spagna donne; mentre aspettiamo che si giochi facciamo anche qualche rapida valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Islanda Francia donne (risultato 0-1): Brynjarsdottir non basta

DIRETTA INGHILTERRA SPAGNA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Spagna donne verrà trasmessa come al solito sulla televisione satellitare, che ha mandato in onda tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder), naturalmente sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio e, in questo caso, potrete anche godere della diretta streaming video per seguire il match, senza costi aggiuntivi e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

Diretta/ Italia Belgio donne (risultato finale 0-1): Azzurre eliminate!

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA DONNE

Verosimilmente, per Inghilterra Spagna donne dovrebbero esserci parecchie conferme rispetto alle squadre titolari. Sarina Wiegman, CT delle leonesse, punta sul 4-2-1-3 nel quale la giocatrice di riferimento è Ellen White, centravanti in un tridente completato da Mead (5 gol in questi Europei) e Hemp, con Kirby da supporto sulla trequarti e una cerniera di centrocampo che dovrebbe essere composta da Stanway e Walsh. In difesa invece Bright e Williamson formeranno la coppia centrale a protezione del portiere Earps; Bronze e Daly correranno invece sulle corsie laterali.

La Spagna di Jorge Vilda si dispone con il 4-3-3, come sempre modulo di riferimento iberico: Sandra Paños in porta, Irene Paredes e Maria Leon a sua protezione, sulle fasce i due terzini Batlle e Ouahabi. Nel terzetto di centrocampo spicca Aitana Bonmatí, già due volte Woman of the Match e diventata trascinatrice in assenza di Alexia; le due compagne nel Barcellona Patri Guijarro e Mariona completano questo reparto di grande qualità, poi nel tridente dovremmo vedere Sheila Garcia e Lucia Garcia con Del Castillo nuovamente titolare sull’esterno sinistro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA