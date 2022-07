Diretta Danimarca Spagna donne/ Streaming video tv: spareggio per i quarti! (Europei)

DIRETTA DANIMARCA SPAGNA DONNE: SPAREGGIO PER I QUARTI!

Danimarca Spagna donne, in diretta dal Brentford Community Stadium, si gioca alle ore 21:00 di sabato 16 luglio: la terza giornata nel gruppo B agli Europei 2022 di calcio femminile ci dirà sostanzialmente quale di queste due nazionali otterrà la qualificazione ai quarti di finale. Con la Germania aritmeticamente avanti e la Finlandia eliminata – avendo perso contro entrambe le squadre ci cui stiamo parlando – la diretta di Danimarca Spagna donne diventa uno spareggio: si qualifica chi vince, mentre in caso di pareggio a procedere nel torneo sarebbe la Roja grazie alla migliore differenza reti complessiva.

Risultati Europei donne 2022, classifica/ Diretta gol live score 3^ giornata gruppo B

La Spagna infatti ha perso 2-0 contro la Germania, ma ha anche rifilato 4 gol alla Finlandia incassandone uno; la Danimarca, che al momento possiamo sicuramente considerare una delusione, ha invece subito un poker dalle tedesche per poi superare il derby scandinavo con una sola rete di scarto. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Danimarca Spagna donne, ma intanto mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta Finlandia Germania donne/ Streaming video tv: tutto già deciso (Europei 2022)

DIRETTA DANIMARCA SPAGNA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Danimarca Spagna donne sarà garantita come sempre dalla televisione satellitare: sappiamo ormai che questa emittente, riservata agli abbonati, trasmette tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile e in questo caso l’appuntamento sarà su Sky Sport 253, dunque in pay per view a meno che non siate clienti del pacchetto Calcio. In alternativa ci sarà l’appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203 del decoder), mentre il servizio di diretta streaming video sarà senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Risultati Europei Donne 2022/ Diretta gol: Inghilterra e Austria ai quarti Live score

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SPAGNA DONNE

Per Danimarca Spagna donne le scelte di Lars Sondergaard potrebbero vertere sulle stesse 11 che hanno battuto la Finlandia: il modulo sarebbe allora un 3-4-3 con Sevecke, Ballisager e Veje a protezione del portiere Lene Christensen, mentre in mezzo Junge Pedersen farebbe coppia con Sanne Troelgsaard nel settore nevralgico, con il supporto delle esterne Thrige e Thomsen. Nel tridente offensivo invece la prima punta sarebbe Bruun; Harder, matchwinner nel derby, giocherebbe a sinistra lasciando la corsia di destra all’azione di Nadia Nadim.

Tecnicamente potrebbe non cambiare nemmeno la Spagna di Jorge Vilda: sarà un 4-3-3 con Sandra Paños in porta, Irene Paredes e Maria Leon a formare la coppia centrale di una difesa completata da Batlle e Ouahabi e con un centrocampo nel quale magari Guerrero potrebbe sostituire Aletxandri in cabina di regia, con la conferma però delle due mezzali Aitana e Patri, che si conoscono bene giocando insieme nel Barcellona. Nel tridente offensivo, Sheila Garcia e Mariona potrebbero essere ancora una volta le due calciatrici esterne; a fare da centravanti sarebbe invece Lucia Garcia, in vantaggio su Del Castillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA