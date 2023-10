DIRETTA INGHILTERRA SUDAFRICA/ Video streaming Rai: tutto iniziò nel 1906 (Mondiali rugby, 21 ottobre 2023)

DIRETTA INGHILTERRA SUDAFRICA: TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Inghilterra Sudafrica, dobbiamo naturalmente sottolineare che questa semifinale dei Mondiali di rugby 2023 vanta una storia gloriosa. I numeri complessivi ci parlano di 45 precedenti, con il Sudafrica in vantaggio grazie a 27 vittorie a fronte dei 16 successi per l’Inghilterra, mentre un paio di volte la sfida è finita in pareggio. Una di queste fu in occasione del primo confronto in assoluto, 3-3 al Crystal Palace di Londra addirittura in data 8 dicembre 1906 – questo la dice lunga sulla tradizione del match.

DIRETTA/ Argentina Nuova Zelanda (risultato finale 6-44): dilagano gli All Blacks! Mondiali rugby 2023, oggi

Per decenni in realtà gli incontri sono stati sporadici, per arrivare al decimo si dovrà attendere fino al 14 novembre 1992, poi il ritmo è decisamente cresciuto, anche grazie a cinque precedenti match in Coppa del Mondo, con un bilancio di ben quattro vittorie per gli Springboks tra le quali pure le due finali iridate del 2007 (vinta per 15-6 il 20 ottobre di quell’anno proprio allo Stade de France di Saint Denis) e del 2019, vinta il 2 novembre allo stadio Internazionale di Yokohama con il punteggio di 32-12. L’Inghilterra quindi cerca la rivincita; in questo quadriennio ci sono stati due test-match amichevoli con una vittoria per parte, adesso però la posta in palio torna nuovamente ad essere altissima… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Irlanda Nuova Zelanda (risultato finale 24-28): All Blacks in semifinale! (14 ottobre 2023)

DIRETTA INGHILTERRA SUDAFRICA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Sudafrica sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando) e su abbonamento per gli abbonati alla televisione satellitare di Sky Sport. Questo vuol dire che sarà ampia pure la possibilità di scelta circa la diretta streaming video di Inghilterra Sudafrica, garantita a tutti tramite sito o app di Rai Play, oppure agli abbonati tramite i servizi di Sky Go o Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI INGHILTERRA SUDAFRICA

UNA SEMIFINALE INCERTISSIMA

Inghilterra Sudafrica, diretta dall’arbitro neozelandese Ben O’Keeffe alle ore 21.00 di questa sera, sabato 21 ottobre, si giocherà allo Stade de France di Saint Denis come seconda semifinale dei Mondiali di rugby 2023. Le aspettative sono altissime, la diretta di Inghilterra Sudafrica potrebbe infatti offrirci una partita meravigliosa e dal pronostico incerto, nella quale sia la Rosa britannica, rimasta unica rappresentante del rugby europeo, sia gli Springboks possono legittimamente puntare ad agguantare la finale in programma sabato prossimo.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 7-60) disfatta Azzurri (Mondiali rugby 2023)

Sicuramente il Sudafrica ha avuto un cammino più impegnativo finora, fin dal girone più duro e poi con l’epica vittoria contro la Francia nel quarto di domenica scorsa, la fatica è molta ma anche la consapevolezza di poter superare ogni ostacolo. Il cammino dell’Inghilterra invece è stato relativamente più “facile” finora, se mai possa essere facile arrivare alla semifinale di un Mondiale: questo sarà un vantaggio, oppure ai Bianchi potrebbe mancare qualcosa nei momenti più duri? Ce lo dirà naturalmente il campo, di certo è già altissima l’attesa per la diretta di Inghilterra Sudafrica…

DIRETTA INGHILTERRA SUDAFRICA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Inghilterra Sudafrica, dobbiamo adesso spiegare il perché dei due differenti cammini verso questa semifinale dei Mondiali di rugby 2023. Per l’Inghilterra, reduce da un brutto Sei Nazioni, la fase a gironi ha riservato un gruppo con Argentina, Giappone, Samoa e Cile, superato senza particolari difficoltà e con una citazione d’obbligo per il bel 27-10 d’apertura contro i Pumas. Questo ha poi garantito l’incrocio con le Figi ai quarti di finale, anche perché l’Australia ha fatto un clamoroso flop: qui bisogna dire che in realtà il successo è stato meno agevole di quanto forse si pensasse. L’Inghilterra quindi ha già vissuto un primo momento complicato, superato però dalla vittoria per 30-24 contro gli oceanici.

Non tutto rose e fiori, potremmo dire pensando anche al simbolo dell’Inghilterra, ma certamente non paragonabile al cammino del Sudafrica. Gli Springboks hanno dovuto fare i conti con il girone che comprendeva anche Irlanda e Scozia (oltre a Tonga e Romania): il successo contro gli scozzesi e la sconfitta contro gli irlandesi hanno decretato il secondo posto, che ha portato in dote l’accoppiamento con la Francia che invece aveva battuto gli All Blacks. Insomma, in ogni caso sarebbe stato un duello stellare: il quarto di finale contro i padroni di casa ha visto il Sudafrica vincere per 28-29, basterebbe il punteggio per descrivere un successo sul filo di lana, per giungere alla semifinale di stasera. Ci sarà una battaglia memorabile anche nella diretta di Inghilterra Sudafrica?











© RIPRODUZIONE RISERVATA