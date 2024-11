DIRETTA INNSBRUCK MILANO: TRASFERTA IMPORTANTE IN AUSTRIA

La Champions League di volley maschile torna anche oggi, mercoledì 20 novembre 2024, con la diretta Innsbruck Milano che è in programma alle ore 18.00 di oggi pomeriggio dalla Universitätssporthalle naturalmente della città austriaca. Siamo alla seconda giornata del girone C e per l’Allianz Milano sarebbe davvero fondamentale un bis della vittoria ottenuta, sia pure a fatica e in rimonta, con un avvincente 3-2 nella prima giornata contro i belgi del Roeselare, per un debutto con il sorriso anche se subito si sono colte le difficoltà che la Champions League propone.

Con la diretta Innsbruck Milano arriva evidentemente la prima trasferta, quindi da non sottovalutare, sebbene i padroni di casa austriaci dell’Hypo Tirol Innsbruck non sono sicuramente la formazione più forte del girone, ed infatti hanno cominciato il proprio cammino con una sconfitta per 3-0 sul campo dei polacchi dello Zawiercie. Una vittoria in trasferta garantirebbe a Milano già un allungo importante, almeno in ottica secondo posto, con i polacchi ai quali provare a lanciare il metaforico guanto di sfida. Ma molto dipenderà dal verdetto della diretta Innsbruck Milano…

INNSBRUCK MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Per chi potesse, non è certo una cattiva idea una trasferta nella graziosa e abbastanza vicina città austriaca, ma in linea di massima è sicuramente più utile presentare le info sulla diretta Innsbruck Milano in tv, che non sarà garantita nel senso classico del termine, ma il match sarà comunque visibile grazie alla diretta Innsbruck Milano in streaming video fornita dalla piattaforma DAZN per i propri abbonati, come per tutte le partite delle italiane in Champions League.

DIRETTA INNSBRUCK MILANO: COME CI ARRIVA L’ALLIANZ?

Abbiamo già delineato per sommi capi i temi della diretta Innsbruck Milano, per il Powervolley la Champions League è un palcoscenico di lusso e forse un po’ inaspettato, che però i meneghini hanno conquistato con l’eccellente prestazione nei playoff scudetto della scorsa Superlega. Adesso quindi è un’avventura tutta da vivere, l’inizio è già stato davvero emozionante con una vittoria per 16-14 al quinto set nella partita del debutto, una grande fatica premiata però da due punti preziosi per le prospettive dell’Allianz.

Naturalmente bisognerà gestire le forze sul doppio impegno, aspetto molto significativo per una squadra che è sicuramente di ottimo livello ma non è una delle “corazzate” della nostra Superlega. Per il momento in campionato c’è un quinto posto che può essere considerato in linea con le aspettative, ma naturalmente il cammino su entrambi i fronti è ancora molto lungo. Speriamo che la diretta Innsbruck Milano possa metterlo in discesa almeno in Champions League…