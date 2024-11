DIRETTA MILANO GROTTAZZOLINA: OCCASIONE PER L’ALLIANZ!

Con la diretta Milano Grottazzolina siamo pronti a vivere una partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 9 novembre, presso l’Allianz Cloud, valida per la settima giornata nel campionato di volley SuperLega 2024-2025. Sembra essere un match segnato: la neopromossa Grottazzolina infatti deve ancora vincere la sua prima partita in questo torneo, finora ha sempre perso raccogliendo appena due punti, dunque si tratta di una squadra che per il momento deve accettare il fondo della classifica e forse anche un pronto ritorno in Serie A2, soprattutto perché le squadre con cui si sta giocando la salvezza sono comunque superiori.

Anche l’Allianz però non sta facendo bene: Milano ha battuto un paio di colpi in stagione, demolendo ad esempio Civitanova e vincendo in trasferta il derby contro Monza, ma sono le uniche due vittorie in campionato. Certamente il fatto che siano solo 12 squadre aumenta la possibilità di tornare ai playoff ma attenzione, perché mancarli rappresenterebbe invece una grossa delusione per come era andata lo scorso anno. Ora senza indugiare oltre andiamo a vedere in che modo potrebbe svolgersi questa diretta Milano Grottazzolina, provando a fare qualche rapida considerazione sugli aspetti principali di un match comunque molto atteso.

MILANO GROTTAZZOLINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Milano Grottazzolina sui canali della nostra tv vi dovrete riferire a Rai Sport HD: lo trovate al numero 58 del telecomando ed è qui che per ogni turno di SuperLega volley vengono mandate in onda due partite, un appuntamento classico che ovviamente mette a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play oppure la relativa applicazione. In mobilità il match viene poi garantito anche dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MILANO GROTTAZZOLINA

DIRETTA MILANO GROTTAZZOLINA: ALLIANZ POCO BRILLANTE

Stiamo arrivando a vivere la diretta Milano Grottazzolina, il calendario concede certamente una bella occasione all’Allianz che come detto non è partita bene in questa SuperLega. Bisogna dire che il passo lento riguarda altre squadre e una di queste è Monza, poi appunto otto qualificate ai playoff su 12 rappresentano in ogni caso una possibilità più che concreta anche avendo record negativo, in più magari potremmo aggiungere il fatto che tra le squadre che in questo momento sono davanti a Milano in classifica troviamo Padova e Taranto che sulla carta hanno qualcosa in meno, per contro però sta facendo molto male anche Monza che è alle spalle.

Per Grottazzolina naturalmente l’unico orizzonte possibile è quello della salvezza: difficile pensare attualmente che la Yuasa Battery possa davvero condurre in porto questa barca, anche squadre come la già citata Taranto o Cisterna sembrano avere parecchio in più e non resta che sperare di vincere qualche sfida diretta per aumentare le possibilità, ma anche questo per il momento non è troppo semplice. Sicuramente la neopromossa dovrà affrontare la diretta Milano Grottazzolina come se fosse una finale, e così dovrà fare con tutte le altre partite di SuperLega; alla fine si tracceranno le somme e si vedrà se davvero si potrà parlare di salvezza acquisita, o se sarà invece retrocessione immediata.