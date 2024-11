DIRETTA MILANO ROESELARE: L’ALLIANZ DEBUTTA IN CHAMPIONS LEAGUE

Comincia la Champions League di volley maschile e la diretta Milano Roeselare ci farà compagnia alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 13 novembre 2024, presso l’Allianz Cloud, cioè lo storico PalaLido del capoluogo lombardo, che con la diretta Milano Roeselare ospiterà una partita a suo modo storica, dal momento che per il Powervolley Milano è la prima avventura nella massima competizione europea, anche se non sono mancate soddisfazioni nelle Coppe in anni recenti, in particolare la Challenge Cup vinta nella stagione 2020-2021 dall’Allianz Milano.

L’appuntamento è quindi affascinante con la diretta Milano Roeselare: ricordiamo che la qualificazione è arrivata grazie alla semifinale playoff e poi al terzo posto nello scorso campionato di Superlega e ha fatto rumore, perché ha decretato l’esclusione di Trento nonostante l’Itas abbia poi vinto la Champions League – la Cev infatti non prevede un posto assicurato per i campioni d’Europa in carica. Di fronte ci sono i belgi del Knack Roeselare, presenza molto frequente nelle Coppe europee e quindi ostacolo significativo, ma non insormontabile: che cosa ci dirà la diretta Milano Roeselare?

MILANO ROESELARE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Il debutto in Champions League è una bellissima occasione per andare al palazzetto, ma per coloro che non potranno ricordiamo che la diretta Milano Roeselare in tv, pur non essendo garantita nel senso classico del termine, sarà fornita su abbonamento grazie ai servizi della piattaforma DAZN, che trasmetterà infatti la diretta Milano Roeselare in streaming video dal momento che detiene i diritti per i match delle italiane in tutta la competizione.

DIRETTA MILANO ROESELARE: COSA ATTENDERCI AL DEBUTTO?

Per presentare ancora meglio la diretta Milano Roeselare, possiamo adesso aggiungere che il girone C è formato anche dagli austriaci del Tirol Innsbruck e dai polacchi del Warta Zawiercie, che potrebbero essere il nome di spicco dal momento che il campionato polacco è l’altro movimento di punta per i club europei. Intanto però bisogna pensare a partire con il piede giusto contro il Roeselare, classica potenza del volley maschile belga con 15 campionati nazionali nel palmares, fra i quali gli ultimi quattro consecutivi.

Quanto alla condizione di forma, il punto di riferimento deve essere evidentemente il campionato di Superlega, nel quale Milano arriva dalla vittoria per 3-1 contro Grottazzolina nella partita disputata sabato scorso. In classifica ci sono 12 punti, con quattro vittorie e altrettante sconfitte: per Milano non sarà una sfida facile quella con la Champions League, anche per la necessaria gestione delle forze nel doppio impegno, ma per il momento si deve pensare a partire con il piede giusto nella diretta Milano Roeselare…