Diretta/ Inseguimento Italia-Nuova Zelanda, ciclismo su pista: Filippo Ganna, Consonni, Lamn e Milan

DIRETTA INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA-NUOVA ZELANDA, CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta Italia Nuova Zelanda valida per il ciclismo su pista maschile, eliminatorie team Pursuit u alle Olimpiadi di Tokyo 2020 comincerà a partire dalle ore 9.36 italiane. Questa mattina prosegue dunque il cammino della squadra azzurra composta da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamn e Jonathan Milan che correranno appunto contro i colleghi del team oceanico formato da Aaron Gate, Campbell Stewart, Jordan Kerby e Regan Gough nella terza batteria in programma dopo una grande prestazione fornita nella giornata di ieri quando erano riusciti a far registrare un nuovo record olimpico con 3:45.895 poi battuto dalla Danimarca con 3:46.079.

Intanto anche le ragazze azzurre del commissario tecnico Dino Savoldi, ovvero il team composto da Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini sono impegnate questa mattina sul fronte femminile dopo che ieri le atlete hanno dato vita ad un’ottima prestazione con il tempo di 4 minuti, undici secondi e 666 millesimi, il quarto tempo assoluto in generale che è valso un nuovo record nazionale nel corso dellla sessione di qualifiche.

INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA NUOVA ZELANDA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020, CICLISMO SU PISTA INFO PER DIRETTA STREAMING VIDEO

La diretta del ciclismo pista, eliminatorie Team Pursuit U fra Italia e Nuova Zelanda, sarà seguibile in tv come sempre su Eurosport, che trasmette tutte i giochi olimpici di Tokyo in Italia con canali dedicati per ogni disciplina. Ovviamente sarà possibile seguire lo stesso evento anche in diretta tv streaming, solamente per i soli abbonati sul sito ufficiale di Eurosport, nonchè su Discovery+, anche in questo caso servizio riservato ai soli clienti. Tutti gli altri potranno seguire il ciclismo su pista, eliminatorie Team Pursuit U fra Italia e Nuova Zelanda attraverso i vari social ufficiali, oltre a vedere il meglio della rassegna iridata su RAI 2.

INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA-NUOVA ZELANDA: IL PUNTO

Grande attesa dunque per la diretta Italia Nuova Zelanda per il ciclismo su pista maschile, eliminatorie team Pursuit u alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per questo primo martedì di agosto. Gli azzurri sperano di ripetere l’ottima prova offerta ieri nel primo turno di qualificazione in cui erano stati in grado di chiudere al secondo posto in classifica generale alle spalle della Danimarca. La gara di ieri è stata tutt’altro che monotona se si pensa anche all’incidente di cui è stato protagonista l’australiano Porter, finito a terra a causa del cedimento del manubrio della propria bicicletta e con l’Australia costretta a ripetere la sua gara in coda dopo le altre Nazioni, finendo quinta con 3:48.448.



