DIRETTA/ Inter Atalanta video streaming tv: striscia per la Beneamata nei precedenti (28 febbraio 2024)

DIRETTA INTER ATALANTA: I TESTA A TESTA

Chiaramente sono parecchi i precedenti nella diretta di Inter Atalanta. Il dato impressionante riguarda la serie positiva dell’Inter, che ha vinto le ultime quattro e contro la Dea non perde da un 1-4 del novembre 2018: sei vittorie e cinque pareggi da allora, tra l’altro se volessimo andare a trovare l’ultima volta in cui l’Atalanta ha festeggiato nella San Siro nerazzurra dovremmo andare al marzo 2014, quando i due allenatori erano Walter Mazzarri e Stefano Colantuono e la partita l’aveva risolta Giacomo Bonaventura al 90’, dopo il botta e risposta tra lo stesso Bonaventura e Mauro Icardi nello spazio di un minuto, nel finale del primo tempo.

Invece l’ultima volta in cui l’Inter ha fatto festa a San Siro risale naturalmente allo scorso campionato: era stato un bel 3-2 a maggio, penultima giornata di un campionato già largamente vinto dal Napoli. Qui un incredibile uno-due di Romelu Lukaku e Nicolò Barella nei primi 3 minuti, con Mario Pasalic ad accorciare le distanze ma il tris di Lautaro Martinez al 77’; l’Atalanta aveva trovato una fortunosa autorete di André Onana ma era già il 91’, e il resto del recupero non aveva cambiato le carte in tavola per la quarta vittoria consecutiva della Beneamata contro la Dea. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER ATALANTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Non ci sono molte alternative per seguire la diretta di Inter Atalanta, l’unico modo infatti sarà possedere un abbonamento alla piattaforma di streaming online di Dazn, che darà l’accesso a tutte le partite della Serie A visto che questo stakeholder ha i diritti per i prossimi anni del massimo campionato italiano.

INTER ATALANTA: PUNTI PESANTI!

San Siro è pronto per tingersi di nerazzurro nella diretta di Inter Atalanta, un incontro cruciale per entrambe le squadre in questa giornata di Serie A che andrà in onda oggi 28 febbraio alle 20,45. La partita sarà valida per il recupero della 21ª giornata, e mette di fronte i nerazzurri in vetta alla classifica affrontare la Dea che lotta strenuamente per assicurarsi il quarto posto, garantendosi così l’accesso alla Champions League.

Si tratta di un vero e proprio big match, dove l’Inter arriva con grande fiducia dopo una convincente vittoria per 4-0 contro il Lecce nell’ultimo incontro. Passando all’Atalanta che invece cerca di rialzarsi dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan, cercando di conquistare punti preziosi per continuare la sua corsa verso la qualificazione europea.

INTER ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Inter Atalanta con la speranza di trovare insieme i protagonisti di questo match: il tecnico Inzaghi potrebbe optare per un cambio tattico in avanti, concedendo un momento di riposo a Lautaro Martinez. In sua vece, potrebbe schierare un duo d’attacco composto da Arnautovic e Thuram, con il compito di mettere in difficoltà la difesa avversaria con la loro forza fisica e la loro abilità tecnica.

Per quanto riguarda l’Atalanta di Gasperini, la presenza di Ederson a centrocampo è fondamentale. Si tratta di un mediano atipico, dotato di piedi da trequartista ma anche di una notevole capacità di interdizione e di recupero palla. La sua presenza è essenziale per garantire equilibrio e fluidità al centrocampo della Dea.

INTER ATALANTA, LE QUOTE

Passiamo ora l’attenzione alle quote della diretta di Inter Atalanta grazie al sito di Bwin: il segno 1 che vedrebbe trionfare i nerazzurri è quotato a 1,85. Il segno X che decreterebbe un pareggio invece a 2,5 mentre la vittoria della Dea a 3.

