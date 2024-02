DIRETTA/ Inter Atletico Madrid video streaming tv: l’unico precedente è in Supercoppa (20 febbraio 2024)

DIRETTA INTER ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

La storia della diretta di Inter Atletico Madrid è assolutamente breve: abbiamo un solo precedente che è comunque importante, perché stiamo parlando della Supercoppa Europea del 2010. L’Inter aveva appena vinto la Champions League ma aveva salutato José Mourinho accasatosi sull’altra sponda di Madrid, e si presentava con Rafa Benitez che sarebbe durato poco come allenatore (vincendo comunque il Mondiale per Club). L’Atletico Madrid, naturalmente, aveva messo in bacheca l’Europa League, così chiamata per la prima volta nella storia; le due squadre si erano incrociate al Louis II di Montecarlo, allora sede storica della Supercoppa Europea.

La vittoria era andata ai Colchoneros: gol di José Antonio Reyes e Sergio Aguero, l’Inter era in campo con la stessa formazione che qualche mese prima aveva battuto il Bayern Monaco nella finale di Champions League con la sola eccezione di Dejan Stankovic, schierato esterno a destra al posto di Goran Pandev. L’allenatore dell’Atletico Madrid era Quique Sanchez Flores; Diego Simeone sarebbe arrivato un anno dopo, il Cholo ha sfidato una volta i nerazzurri (di cui è grande ex) e precisamente nel maggio 2011, ultima giornata di Serie A, quando era allenatore del Catania e a San Siro aveva perso 3-1. Per Simone Inzaghi, questa sarà invece la prima sfida contro l’Atletico Madrid. (agg. di Claudio Franceschini)

INTER ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Inter Atletico Madrid sarà obbligatorio possedere un abbonamento alla tv satellitare di Sky, che detiene i diritti per la Champions league. In alternativa essendo la gara di martedì anche su Canale 5, e quindi in chiaro, si potrà seguire questo match. Ultima possibilità quella di seguire, tramite le stesse modalità di Sky, la gara sulla piattaforma di streaming online NowTv.

INTER ATLETICO MADRID: NERAZZURRI ALLA PROVA SIMEONE!

La serata si tinge di stelle sul campo a gioco per la diretta di Inter Atletico Madrid, in programma oggi 20 febbraio alle ore 21:00, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Vedremo come se la caverà la prima della classe del nostro campionato contro un Atletico che può sempre fare male.

L’Inter arriva a questa partita dopo aver ipotecato seriamente le proprie speranze di conquistare lo scudetto in Italia. Occhio però a dare per scontato che in Europa sia come in Italia, qui le squadre possono farti male alla minima occasione. Per la squadra di Simeone si spera di poter darsi slancio dopo una stagione altalenante in Liga, dove ha faticato a trovare continuità di risultati.

DIRETTA INTER ATLETICO MADRID: PROBABILI FORMAZIONI

L’attenzione adesso passerà dalla diretta di Inter Atletico Madrid alle loro probabili formazioni, ci si aspetta che Inzaghi schieri il duo d’attacco formato da Thuram e Lautaro Martinez, che si sono dimostrati formidabili nel mettere in difficoltà le difese avversarie con il loro gioco dinamico e imprevedibile che non da punti di riferimento tra prima e seconda punta.

Dall’altra parte interinter. Questi due giocatori hanno dimostrato la propria pericolosità nell’ultima sfida contro il Las Palmas, durante la quale hanno segnato ben quattro gol in due. Certo che però la difesa nerazzurra ha clienti ben più scomodi.

INTER ATLETICO MADRID, LE QUOTE

È il momento di passare alle quote della diretta di Inter Atletico Madrid, con gentile concessione di Bet365 che mette i nerazzurri come favoriti con una quota di 2,6. Mentre la squadra spagnola a 5 fisso. Il pareggio contraddistinto dal segno X invece è quotato a 3,6.











