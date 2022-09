Diretta Inter Bayern Monaco/ Streaming video tv: Chivu contro Stoffels (Youth League)

DIRETTA INTER BAYERN MONACO YOUTH LEAGUE: SPETTACOLO!

La diretta di Inter Bayern Monaco di Youth League andrà in scena mercoledì 7 settembre a partire dalle 16.00 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Le due formazioni U19 scenderanno in campo nel turno di esordio della competizione europea per club giovanili più importante d’Europa. Esse parteciperanno alla fase iniziale del torneo a gironi (il cosiddetto percorso Champions) a cui hanno accesso le squadre giovanili che partecipano quelle che appartengono ai club partecipanti alla Champions League.

Probabili formazioni Inter Bayern/ Quote, c'è Dzeko? (Champions League)

È per questo motivo che anche i gironi sono gli stessi della competizione maggiore. I baby nerazzurri si ritrovano nel gruppo D insieme ai bavaresi, al Barcellona e al Viktoria Plzen. L’obiettivo della squadra di Cristian Chivu è quello di fare meglio dello scorso anno, quando uscirono ai play-off contro lo Zilina. I tedeschi in quella occasione vennero invece eliminati addirittura ai gironi, chiudendo all’ultimo posto della classifica.

Diretta/ Bayern Monchengladbach (risultato finale 1-1) video tv: Sane la riacciuffa!

INTER BAYERN MONACO YOUTH LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Inter Bayern Monaco di Youth League sarà disponibile in tv per coloro che sono abbonati a Sky Sport, dato che l’emittente detiene i diritti televisivi del torneo giovanile. In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, Inter Bayern Monaco di Youth League sarà sarà visibile in streaming video attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN MONACO YOUTH LEAGUE

Le probabili formazioni della diretta Inter Bayern Monaco per la Youth League rappresentano una vera incognita. I nerazzurri hanno avuto un inizio di stagione da dimenticare nel campionato di Primavera 1 con due sconfitte e due pari, per cui sicuramente cambieranno qualcosa rispetto alle ultime uscite. Il tecnico Cristian Chivu dovrebbe comunque schierare i suoi con un 4-3-2-1, che potrebbe essere così strutturato: Botis; Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Pelamatti; Stankovic, Andersen, Di Maggio; Owusu, Iliev; Curatolo.

DIRETTA/ Bochum Bayern Monaco (risultato finale 0-7): goleada dei bavaresi!

I bavaresi invece in quattro partite hanno ottenuto due vittorie, un pari e una sconfitta. In occasione dell’ultimo turno di Junioren Bundesliga è arrivato un successo netto, per cui non è da escludere che il 4-3-3 visto in questa occasione possa essere riproposto. È così dunque che potrebbe scendere in campo la squadra di Jan Stoffels: Ballis, Perez Vinlof, Buchmann, Dettoni, Manuba, Pavlovic, Demircan, Ibrahimovic, Wanner, Scholze, Klanac.











© RIPRODUZIONE RISERVATA