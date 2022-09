Diretta Inter Bayern Monaco/ Streaming video tv: esordio durissimo (Champions League)

DIRETTA INTER BAYERN MONACO: GRANDE SFIDA A SAN SIRO!

La Champions League prende il via per il Gruppo C con la diretta di Inter Bayern Monaco alle ore 21.00 di oggi, mercoledì 7 settembre. Un esordio duro per la squadra di Simone Inzaghi, che non ha avuto molta fortuna in occasione del sorteggio. Il girone in cui si ritrovano i nerazzurri infatti è letteralmente infernale: oltre ai tedeschi, favoriti per la vetta della classifica, ci sono Barcellona e Viktoria Plzen.

Diretta/ Inter Bayern Monaco Youth League (risultato finale 2-2): bella rimonta!

I milanesi avranno l’obbligo di dare il tutto per tutto in questo esordio col botto, anche se i pronostici non sono dalla loro parte: i bavaresi infatti a San Siro hanno sempre vinto. L’Inter però non vuole darsi per vinta fin da subito, anche perché ha anche la necessità di rifarsi dopo il ko maturato nel derby contro il Milan in campionato. Anche il Bayern Monaco da parte sua è però reduce da risultati non soddisfacenti: due pareggi contro Union Berlino e Monchengladbach.

Probabili formazioni Inter Bayern/ Quote, c'è Dzeko? (Champions League)

INTER BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Inter Bayern Monaco sarà disponibile in tv per coloro che sono abbonati a Sky Sport. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (numero 252 del satellite). In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, sarà possibile godere dell’evento in streaming attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale. Anche coloro che sono abbonati a Infinity + avranno accesso alla diretta streaming video di Inter Bayern Monaco sui diversi dispositivi oppure sulle smart tv compatibili con il servizio.

Diretta/ Bayern Monchengladbach (risultato finale 1-1) video tv: Sane la riacciuffa!

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN MONACO

Le probabili formazioni della diretta Inter Bayern Monaco rivelano che le due compagini in occasione dell’impegno d’esordio in Champions League dovranno fare a meno di alcune pedine. I più penalizzati in tal senso sono certamente i nerazzurri, che non avranno a disposizione Lukaku, ai box per un problema muscolare. Il tecnico dei padroni di casa nel suo 3-5-2 dovrebbe scegliere inoltre di fare rifiatare Correa, inserendo dal 1′ Dzeko al fianco di Lautaro. Questo il possibile undici di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

I bavaresi invece non avranno la formazione titolare Goretzka, che è stato recuperato ma partirà dalla panchina. Per il resto il tecnico Julian Nagelsmann ha diverse scelte a disposizione. Un dubbio riguarda la presenza dal 1′ di De Ligt, che conosce bene i suoi avversari dato il passato alla Juventus. In avanti invece ballottaggio tra Musiala e Coman. Questa il probabile 4-2-3-1: Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davis; Kimmich, Sabitzer; Musiala, Muller, Gnabry; Mané.

INTER BAYERN MONACO QUOTE

Le quote della diretta Inter Bayern Monaco, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti come era prevedibile i bavaresi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 3.90, così come il pareggio, con il segno X. Il trionfo degli ospiti, con il segno 2, appare invece più scontato, tanto da essere quotato a 1.85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA