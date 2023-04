DIRETTA/ Inter Benfica streaming video tv: la finale del 1965 e non solo, storia ok!

DIRETTA INTER BENFICA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Inter Benfica sono stati pochi ma buoni. Il più recente è naturalmente quello dell’andata con il successo dei nerazzurri per 2-0 in terra portoghesi per via della rete di testa di Barella su assist di Bastoni e il rigore realizzato da Lukaku su tocco di mani dell’ex Joao Mario sul cross dalla destra di Dumfries. Il precedente più famoso è però quello del 27 maggio 1965 con l’Inter che divenne Campione d’Europa davanti ai 77.000 di San Siro proprio contro il Benfica. Nella sfida tra Sandro Mazzola ed Eusebio, fu l’attaccante Jair a decidere la sfida al minuto 43 del primo tempo.

Probabili formazioni Inter Benfica/ Quote, l'ex Joao Mario è lo spauracchio

Successivamente si sono incontrati in Coppa UEFA, precisamente nel match valevole per gli ottavi di finale. Nessun gol all’andata, ben sette al ritorno per il 4-3 interista. Per la squadra meneghina andarono in gol Oba Oba Martins (doppietta), Recoba e Vieri mentre per il Benfica due reti di Nuno Gomes e uno di Tiago. L’Inter uscì da quella competizione il turno successivo contro il Marsiglia, futura finalista, sconfitto dal Valencia nella finalissima arbitrata da Pierluigi Collina a Goteborg (2-0 con gol di Vicente su rigore e Mista). (aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Inter Benfica/ Diretta tv: Calhanoglu sarà titolare?

NERAZZURRI FAVORITI!

Inter Benfica, in diretta mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadio Meazza di Milano, sarà una sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si tratta di una gara decisiva per i nerazzurri e per il futuro di Inzaghi, a rischio esonero dopo la terribile serie negativa in Serie A. E attenzione alle ambizioni dei portoghesi, protagonisti di una super coppa sin qui…

La gara d’andata giocata in Portogallo ha visto trionfare l’Inter per 0-2: reti di Barella al 51’ e di Lukaku all’82’. Una prestazione di carattere e di qualità, ma vietato abbassare la guardia: il Benfica ha dimostrato di poter fare male in qualsiasi momento e in trasferta diventa ancora più letale in ripartenza.

Video/ Benfica Inter (0-2) gol e highlights: Barella e Lukaku lanciano i nerazzurri

INTER BENFICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Benfica, come ormai siamo abituati per la principale partita del mercoledì, non sarà disponibile, tuttavia ricordiamo che naturalmente si potrà seguire Inter Benfica in diretta streaming video su Amazon Prime Video, la celebre piattaforma che già da due anni trasmette appunto una partita a settimana di Champions League. Niente diretta tv nel senso classico del termine, quindi, anche se tramite televisori dotati di connessione Internet si potrà vedere questo grande derby italiano nei quarti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA

Inzaghi e Schmidt alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Inter Benfica. Partiamo dai nerazzurri, il modulo è il solito 3-5-2: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko. Passiamo adesso ai lusitani, in campo con il consueto 4-2-3-1: Vlachodimos, Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo, Chiquinho, Florentino, Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Ramos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Inter favorita sul Benfica secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote di Eurobet: la vittoria dell’Inter è a 2,15, il pareggio è a 3,50, mentre il successo del Benfica paga 3,35 volte la posta. Equilibrio nelle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,83 e Over 2,5 a 1,87. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 1,70 e 2,05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA