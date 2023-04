Video/ Benfica Inter (0-2) gol e highlights: Barella e Lukaku lanciano i nerazzurri

VIDEO HIGHLIGHTS E GOL DI BENFICA INTER: LA SINTESI DELLA PARTITA

Prima di vedere le immagini di Benfica Inter, video gol e highlights dell’andata dei quarti di finale di Champions League vinta dai nerazzurri per 2-0, andiamo a leggere i fatti salienti. Una partita iniziata all’insegna dello studio e dell’equilibrio con le due formazioni attente e concentrate, anche se i nerazzurri facevano presagire ad un approccio più coraggioso rispetto ai padroni di casa. Quando la gara ha cominciato ad essere più intensa si sono viste alcune occasioni da una parte e dell’altra, ma senza mai troppo discostarsi dal risultato di 0-0 nei primi quarantacinque minuti.

Risultati di Champions League/ Diretta gol live score: ipoteca per City e Inter

Nella ripresa invece bastano poco più di cinque giri di lancette per vedere Bastoni trovare l’inserimento di Barella in area di rigore che finalizza con un colpo di testa preciso per l’1-0. Una rete che stappa la partita in favore dei ragazzi di Inzaghi, da lì a poco protagonista di un triplice cambio con Lukaku, Correa e Gosens al posto di Dzeko, Lautaro e Dimarco. Queste sostituzioni portano l’Inter ad avere ancora forze fresche per affrontare la mezz’ora finale che diventa ancora più rosea delle aspettative all’82’: l’ex Joao Mario devia di mano il cross di Dumfires dalla destra e obbliga Oliver ad assegnare il calcio di rigore per l’Inter. Dal dischetto si presenta Lukaku che non sbaglia e fa 2-0. Ci mette poi una pezza Onana all’ultimo secondo su Ramos, mantenendo la porta imbattuta ma soprattutto due reti di vantaggio in vista del ritorno a San Siro.

Diretta/ Benfica Inter (risultato finale 0-2): apre Barella, chiude Lukaku su rigore

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENFICA INTER: BARELLA MONUMENTALE, BASTONI SPAZIALE

Guardando il video dei gol e highlights di Benfica Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, abbiamo assistito a una prova straordinaria degli uomini di Inzaghi. La prova dei nerazzurri è stata nel complesso sensazionale con Barella su tutti a disputare un’ottima prestazione: il numero ventitre dell’Inter era letteralmente ovunque questa sera, compreso al posto giusto nel momento giusto sul cross di Bastoni per siglare l’1-0. Proprio il difensore classe 1998 è stato un altro grande protagonista con una prova difensiva pulita e varie sortite offensive che hanno messo in difficoltà il Benfica.

Probabili formazioni Benfica Inter/ Quote: Lautaro, Lukaku e Dzeko, bomber in affanno

E poi ancora Dumfries, monumentale nella ripresa a dire di no al Benfica e a conquistare con un cross il rigore del 2-0, così come Onana che è stato a dir poco provvidenziale sia nel primo che nel secondo tempo sbarrando la strada rispettivamente a Rafa Silva e poi a Goncalo Ramos nell’ultima azione della ripresa. Positiva a dir poco la performance di Acerbi, fedelissimo di Inzaghi e semplicemente perfetto stasera, andando addirittura vicino ad un gol che sarebbe stato memorabile.

IL TABELLINO

BENFICA-INTER 0-2

RETI: 6′ st Barella, 37′ st Lukaku su rigore

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Chiquinho, Florentino (19′ st David Neres); Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos. A disp.: Soares, Gomes, Verissimo, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rodrigues, Tomé, N’Dour, Neves. All.: Schmidt

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni (46′ st De Vrij); Dumfries (41′ st D’Ambrosio), Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco (17′ st Gosens); Martinez (17′ st Lukaku), Dzeko (17′ st Correa). A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti. All.: Inzaghi

ARBITRO: Oliver (Inghilterra)

AMMONITI: Antonio Silva (B) e Brozovic, Dzeko dalla panchina (I)

© RIPRODUZIONE RISERVATA