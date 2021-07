Diretta Inter Crotone/ Streaming video tv, Inzaghi in amichevole contro gli squali

DIRETTA INTER CROTONE: AMICHEVOLE AD APPIANO GENTILE

Inter Crotone è in diretta da Appiano Gentile, alle ore 18:00 di mercoledì 28 luglio: sarà di nuovo la Pinetina a ospitare un’amichevole che la squadra nerazzurra affronta nel corso della preparazione al nuovo campionato, nel quale per la prima volta dopo 11 anni si troverà a difendere lo scudetto. Tutto nuovo per un’Inter che ha salutato a malincuore Antonio Conte, e ha affidato la panchina a Simone Inzaghi; tatticamente un allenatore simile al salentino ma per il modulo, l’approccio alle varie partite resta leggermente diverso e dunque anche per questo le attese per quello che sarà non mancano.

Diretta/ Vicenza Cagliari (risultato finale 0-3): vittoria convincente per i rossoblu

Fino a questo momento la Beneamata ha disputato degli allenamenti congiunti, svolgendo delle partitelle contro Pro Vercelli e Pergolettese ma con ritmo blando; oggi affronta invece il Crotone, una squadra che è retrocessa in Serie B e come allenatore per la risalita (che si spera immediata) ha scelto Francesco Modesto, che in questo club aveva giocato due anni verso il finale di carriera. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Inter Crotone, aspettando la quale possiamo provare a valutare le scelte nelle probabili formazioni.

Massa e Giacomelli, arbitri di Serie A sospesi dall'Aia/ Rimborsopoli si allarga

DIRETTA INTER CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Crotone non sarà garantita sui canali della televisione tradizionale ma, salvo variazioni di palinsesto, andrà in onda su Inter Channel che è interamente dedicato al mondo nerazzurro: l’emittente è disponibile sul satellite di Sky, ma vi è richiesto uno specifico abbonamento. Non sarà invece possibile seguire la partita con un servizio di diretta streaming video; consigliamo inoltre di consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

Calvarese si dimette da arbitro/ Motivi di lavoro: prosegue nell'azienda di famiglia

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE

Per Inter Crotone Simone Inzaghi si affiderà ovviamente al rodato 3-5-2, nel quale Calhanoglu e magari Sensi potrebbero essere le due mezzali a supporto di Gagliardini, che giocherebbe come regista davanti alla difesa ma in qualità più che altro di franfiglutti. In porta dovremmo vedere Handanovic, davanti a lui invece avremo Ranocchia a guardia della linea difensiva con Kolarov che potrebbe avere nuovamente spazio come centrale di sinistra, sull’altro versante Danilo D’Ambrosio resta il favorito aspettando il rientro dei nazionali. Detto della zona mediana del centrocampo, sulle corsie esterne Inzaghi potrebbe dare fiducia a Darmian e Federico Dimarco, quest’ultimo tornerebbe a giocare laterale dopo l’esperienza della difesa a tre negli ultimi mesi a Verona. Davanti, il 2001 Satriano ha le quotazioni in crescita e infatti l’Inter non lo vorrebbe dare in prestito: l’amichevole di oggi potrebbe confermare quanto si è visto finora, al suo fianco Pinamonti appare il favorito per iniziare il match contro il Crotone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA