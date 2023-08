DIRETTA INTER EGNATIA/ Video streaming tv: un breve focus sulla squadra albanese (13 agosto 2023)

DIRETTA INTER EGNATIA: LA SQUADRA ALBANESE

Mentre si avvicina il momento della diretta di Inter Egnatia, ci sembra giusto dire qualcosa in più su questa poco conosciuta formazione albanese che comunque è di buon livello, almeno in patria, come conferma il terzo posto in classifica nello scorso campionato 2022-2023, chiuso con 52 punti in classifica in 36 giornate, con un bilancio di quattordici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte. L’Egnatia è la principale squadra di Rrogozhinë, città che sorge nella prefettura di Tirana, quindi molto vicina alla capitale dell’Albania.

Risultati Coppa Italia/ Avanti Cagliari e Verona! Diretta gol live score (oggi sabato 12 agosto 2023)

Il nome Egnatia riprende quello di una delle strade più antiche del mondo, la romana Via Egnatia, voluta nel 146 a.C. da Gneo Egnazio, proconsole di Macedonia, che attraversava la città nel suo percorso da Apollonia a Costantinopoli. Qui parliamo davvero di storia, mentre la storia calcistica del Klubi Sportiv Egnatia è iniziata nel 1934, ma la gloria è molto recente. In effetti proprio il 2022-2023 è stato per l’Egnatia l’anno migliore di sempre, con il già citato terzo posto in campionato (migliore piazzamento di sempre) e la conquista della Coppa d’Albania per la prima volta nella storia del club. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cagliari Palermo (risultato finale 2-1): decide Di Pardo! (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

INTER EGNATIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Inter Egnatia sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Inter Egnatia arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società nerazzurra.

INTER EGNATIA: ULTIMA PROVA GENERALE!

Inter Egnatia, in diretta domenica 13 agosto 2023 alle ore 20.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara sarà una sfida amichevole, dopo il confronto con il Salisburgo, l’Inter conclude la fase preparatoria del campionato con una partita amichevole contro l’Egnatia, formazione albanese. L’Egnatia è reduce da una comparsata in queste settimane estive nel primo turno preliminare di Conference League, dove è stata eliminata ai calci di rigore dall’Ararat Armenia.

Diretta/ Verona Ascoli (risultato finale 3-1): scaligeri in scioltezza (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

Questo incontro rappresenta un’occasione significativa per i nerazzurri in vista dell’avvio della Serie A nella stagione 2023-24. Il tecnico Simone Inzaghi avrà l’opportunità di mettere alla prova la sua formazione principale e valutare il livello di condizione fisica, nonché l’integrazione dei nuovi giocatori all’interno della squadra in attesa dei rinforzi che dovranno arrivare dal mercato, in primis quel Samardzic che sembra vicinissimo ma che deve ancora definire gli ultimi dettagli per il suo passaggio in nerazzurro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EGNATIA

Le probabili formazioni della diretta Inter Egnatia, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sommer, Bastoni, De Vrij, Darmian, Dimarco, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Correa, Thuram. Risponderà l’Egnatia allenata da Edlir Tetova con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sherri, Lila, Malota, Memolla, Musta, Mellugja, Aleksi, Kasa, Medeiros, Isgandarli, Dwamena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA