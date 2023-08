DIRETTA INTER SALISBURGO/ Video streaming tv: focus sulla squadra austriaca (oggi 9 agosto 2023)

DIRETTA INTER SALISBURGO: FOCUS SUGLI AUSTRIACI

Mentre si avvicina la diretta di Inter Salisburgo, possiamo spendere qualche parola sugli austriaci, per i quali possiamo naturalmente ricordare la finale della Coppa Uefa 1994 persa proprio contro l’Inter, precedente nettamente più illustre tra le due formazioni che oggi si sfideranno in amichevole.

In seguito è intervenuta la Red Bull, che sul calcio non ha avuto l’impatto come in altro sport, ma ha comunque cambiato la storia della società di Salisburgo, che infatti dal 2005 in poi ha vinto quattordici dei diciassette campionati austriaci in bacheca, tutte le sue nove Coppe d’Austria e ha saputo ritagliarsi un posto di buon livello anche nelle Coppe europee, soprattutto grazie a una più che discreta costanza di rendimento, anche se da questo punto di vista la finale della già citata Coppa Uefa 1993-1994 resta ancora il punto più alto raggiunto dal Salisburgo. Ci sarà quindi allora anche un pizzico di amarcord in questa amichevole che si annuncia comunque molto significativa anche dal punto di vista tecnico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER SALISBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Inter Salisburgo sarà garantita da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 251, inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video di Inter Salisburgo, tramite il servizio Sky Go oppure sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati a queste due emittenti, le informazioni in diretta su Inter Salisburgo arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società nerazzurra.

PROVE GENERALI IN VISTA DELLA SERIE A!

Inter Salisburgo, in diretta dallo stadio Red Bull Arena proprio della città austriaca di Salisburgo, si giocherà alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 9 agosto 2023: per i tifosi nerazzurri sarà un appuntamento quindi all’ora di cena con la prima amichevole europea dopo il cosiddetto Japan Tour, la tournée estiva nipponica dell’Inter che era culminata nella prestigiosa vittoria contro il Paris Saint Germain dopo il pareggio nel primo impegno contro gli arabi dell’Al Nassr. Risultati globalmente positivi, pur con tutte le cautele del caso legate al calcio estivo: adesso però l’inizio dei campionati è sempre più vicino e anche le amichevoli diventano sempre più attendibili.

Insomma, il test di oggi sarà significativo, anche perché il Salisburgo ormai da diversi anni è una protagonista ad ottimi livelli anche nelle Coppe europee. Questa sarà la quinta e penultima amichevole dell’estate 2023 per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che avevano debuttato vincendo contro il Lugano e poi contro la Pergolettese prima di partire per il Giappone. La perla resta ovviamente il successo contro il PSG, ma anche oggi le indicazioni saranno certamente significative per mister Inzaghi: che cosa succederà quindi in Austria nella diretta di Inter Salisburgo?

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Inter Salisburgo, in particolare naturalmente per quanto riguarda i nerazzurri di mister Simone Inzaghi, che pure per questa amichevole in terra d’Austria dovrebbe utilizzare il modulo 3-5-2: in porta in questo momento si deve fare di necessità virtù e giocherà il figlio d’arte Stankovic anche se ormai c’è Sommer come punto di riferimento fra i pali dell’Inter; davanti a lui ecco la difesa a tre con il nuovo acquisto Bisseck al fianco di Acerbi e Bastoni.

Immancabile linea a cinque a centrocampo, dove i titolari dell’Inter potrebbero essere Cuadrado a destra, poi Barella, l’altro nuovo acquisto Frattesi, Calhanoglu e sulla corsia mancina Dimarco; infine, ecco il tandem d’attacco composto da Lautaro e dal nuovo numero 9 Thuram, con l’attacco che è al centro dell’attenzione anche delle trattative di calciomercato per quanto riguarda i nerazzurri, che lavorano infatti per completare La Rosa di mister Simone Inzaghi.











