Diretta/ Inter Empoli streaming video tv: nerazzurri euforici (Serie A)

DIRETTA INTER EMPOLI: OCCASIONE FACILE PER INZAGHI!

Inter Empoli, in diretta lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri euforici dopo la vittoria in Supercoppa contro il Milan, terzo trofeo della gestione Inzaghi che ora proverà a recuperare terreno in classifica, puntando con un eventuale successo al secondo posto in attesa del posticipo dei cugini rossoneri in casa della Lazio.

Empoli che comunque vada chiuderà a +10 dal terzultimo posto il girone d’andata: l’ultima vittoria contro la Sampdoria ha rinforzato ulteriormente le certezze dei toscani, reduci da 4 risultati utili consecutivi e capaci di iniziare nel migliore dei modi il 2023. Il 6 maggio scorso l’Inter ha vinto 4-2 l’ultimo precedente interno contro l’Empoli, con i toscani che non vincono a San Siro contro i nerazzurri dal 18 gennaio 2004, 0-1 con gol decisivo di Tommaso Rocchi al 90′.

INTER EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Inter e Empoli? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 19^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Inter Empoli, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Risponderà l’Empoli allenato da Paolo Zanetti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Fazzini, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.28, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.75.











