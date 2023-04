DIRETTA/ Inter Juventus streaming video tv: duello Inzaghi-Allegri, meglio il primo

DIRETTA INTER JUVENTUS: I TESTA A TESTA

La storia della diretta di Inter Juventus è chiaramente ricchissima, anche solo in Coppa Italia: ne avevamo già parlato, perciò possiamo concentrarci sui precedenti nei quali i due allenatori sono Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, vale a dire quelli delle ultime due stagioni. Qui, scopriamo che il vantaggio è dell’Inter: i nerazzurri hanno infatti vinto tre partite contro le due vittorie della Juventus, i pareggi sono due ed entrambi per 1-1 a San Siro, uno nell’ottobre 2021 in Serie A e l’altro, naturalmente, dello scorso 4 aprile per l’andata della semifinale di Coppa Italia.

Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: Romelu Lukaku sarà l'uomo più atteso

Vale poi la pena riferire che l’Inter ha vinto due volte ai supplementari: 2-1 in Supercoppa (gennaio 2022) e 4-2 nella finale di Coppa Italia della passata stagione. I successi della Juventus sono invece quelli del novembre 2022 e del marzo 2023, entrambi in campionato dove Allegri ha fatto en plein nei confronti di Inzaghi; i bianconeri inoltre sono rimasti imbattuti nelle ultime tre partite giocate contro l’Inter, e questo chiaramente può essere un dato a loro favore mentre ci lanciamo verso questo entusiasmante ritorno della semifinale di Coppa Italia, che ci dirà quale delle due squadre riuscirà a giocare l’ennesima finale della sua storia. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv: c'è Lautaro per prendersi la finale

INTER JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia e trasmette sulla sua rete ammiraglia il match di Milano, inoltre ci sarà anche la trasmissione in diretta streaming video di Inter Juventus, tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

INTER JUVENTUS: RISULTATO INCERTO!

Inter Juventus, in diretta mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21.00 presso lo Meazza di Milano, sarà una sfida in programma per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023. Un crocevia importante per le stagioni delle due squadre, in corsa per un posizionamento Champions in campionato e attese dalle semifinali delle rispettive coppe europee.

Squalifica Lukaku, la Lega conferma lo stop/ Inter: "La vittima è l'unico colpevole"

La gara d’andata dello Juventus Stadium è terminata con il risultato di 1-1 e con un mare di polemiche. Dopo la rete di Juan Cuadrado, è arrivato il pareggio allo scadere con Lukaku su calcio di rigore. Nel finale, inoltre, grande tensione e parapiglia in mezzo al campo. Clima già rovente in una gara storica del calcio italiano, ne vedremo delle belle.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Qualche ballottaggio da valutare per Inzaghi e Allegri, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Inter Juventus. Partiamo dai nerazzurri, il modulo è il solito 3-5-2: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Lukaku. Passiamo adesso ai bianconeri, in campo con il 3-5-2: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Juventus vedono favorita la formazione allenata da Simone Inzaghi. Andiamo a conoscere i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Inter è a 2,10, il pareggio è a 3,20, mentre il successo della Juventus paga 3,75 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,68 e Over 2,5 a 2,05. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA