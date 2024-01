Diretta/ Inter Lazio Primavera (risultato 3-1) video streaming tv: mezz’ora di fuoco!

DIRETTA INTER LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 3-1): CHE PARTITA!

Al Konami Training Center di Milano, l’Inter primavera ospita i pari categoria della Lazio in questa gara valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1, dove entrambe le squadre vogliono dare continuità al buon momento di forma. Partono forte i nerazzurri, che passano in vantaggio al quinto minuto con un bolide dai 25 metri di Stankovic, che fulmina il portiere e si insacca.

Passa appena un minuto e la Benamata raddoppia: Di Maggio viene servito con un assist magistrale e davanti alla porta è freddissimo nel fare la scelta giusta e realizzare il gol. Al 14esimo gli Aquilotti accorciano le distanze con la perla di Napolitano, che con un destro a giro toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. Al 20esimo i lombardi calano il tris con Sarr che conduce magistralmente il contropiede e Berenbruch che non sbaglia.

DIRETTA INTER LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Inter Lazio Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di nerazzurri e biancocelesti verso questa super sfida. L’Inter Primavera è la capolista del campionato dopo quindici partite giocate, infatti troviamo i giovani nerazzurri a quota 31 punti in classifica, frutto di otto vittorie e sette pareggi senza alcuna sconfitta, anche se la vittoria prima di Natale ha spezzato una serie di ben cinque segni X consecutivi, comunque l’Inter è rimasta in testa e con una differenza reti naturalmente eccellente (+19), a causa di ben trentuno gol segnati a fronte degli appena dodici invece al passivo.

La Lazio Primavera è a sua volta eccellente protagonista del campionato 1, infatti in classifica la troviamo a quota 29 punti in quindici giornate, che sono stati il frutto di otto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, con un risultato per tipo nelle ultime tre giornate; anche la differenza reti dei giovani biancocelesti di conseguenza è finora in campo positivo (+7), perché la Lazio in questo campionato conta diciotto gol segnati e soprattutto appena undici invece già incassati da una ottima difesa. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Inter Lazio Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Inter Lazio Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

LA PRESENTAZIONE

Inter Lazio Primavera in diretta sabato 6 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso il Konami Training Center di Milano sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Scontro per il primato, l’Inter ha chiuso da capolista il 2023 dopo il poker rifilato ai campioni d’Italia del Lecce a domicilio, restando a +2 proprio sui biancazzurri e allungando a +4 su Milan e Roma.

La Lazio dalla sua ha chiuso il vecchio anno nel migliore dei modi possibili, vincendo il derby Primavera contro i giallorossi grazie a un rigore trasformato da Diego Gonzalez e prendendosi il secondo posto solitario in classifica. Nonostante i punti persi in precedenza contro Frosinone e Monza, la squadra di Sanderra resta competitiva per il vertice e con un eventuale successo in casa dei nerazzurri si prenderebbe il primato solitario e la pole position per il titolo d’inverno.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Lazio Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calligaris; Cocchi, Mayé, Stante, Aidoo; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Spinaccè. Risponderà la Lazio allenata da Stefano Sanderra con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Magro; Zazza, Dutu, Petta, Milani; Di Tommaso, Bordon, Yordanov; Gonzalez, D`Agostini, Sanà Fernandes.

INTER LAZIO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Lazio Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria dell'Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l'eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











