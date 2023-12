DIRETTA/ Lecce Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (22 dicembre 2023)

DIRETTA LECCE INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È tempo di lasciare spazio alla diretta di Lecce Inter Primavera. Decisa sterzata dei campioni d’Italia dopo un avvio pessimo, in cui evidentemente si è sentito il peso dello scudetto e di qualche elemento fondamentale che ha lasciato. Zero vittorie e sei sconfitte nelle prime dieci partite, dunque con appena 4 punti conquistati; penultima posizione in classifica e appena 8 gol realizzati, dopo aver perso in casa del Milan il terzo match consecutivo il Lecce si è incredibilmente ripreso e ha ottenuto tre vittorie e un pareggio. Soprattutto, in quattro giornate ha segnato più gol (10) di quanto fatto nelle dieci precedenti: sembra tornato dunque il Lecce schiacciasassi dell’anno scorso.

Probabili formazioni Inter Lecce/ Diretta tv: Bisseck o Cuadrado? (Serie A, oggi 22 dicembre 2023)

L’Inter però comanda la classifica con grande sicurezza: i giovani nerazzurri devono ancora perdere la prima partita in questo campionato, in trasferta faticano di più (due vittorie e cinque pareggi) e soprattutto bisogna anche considerare il trend, che ci dice che la capolista non vince da ormai cinque partite, curiosamente le ha pareggiate tutte 1-1 e insegue un successo che manca dal 5 novembre. Insomma: la classifica è nerazzurra, il momento attuale giallorosso. Come andrà a finire allora questa intrigante partita della 15^ giornata? Lasciamo che sia il campo a fornire la sua risposta, e mettiamoci comodi: finalmente la diretta di Lecce Inter Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Fiorentina Lecce Primavera (risultato finale 0-2): gran colpaccio salentino! (16 dicembre 2023)

LECCE INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Lecce Inter Primavera, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A, potrebbe quindi essere garantita sul canale Sportitalia che è presente al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app e ancora sui due canali che sono disponibili soltanto in mobilità, ovvero Sportitalia SoloCalcio e Sportitalia Live 24.

Diretta/ Empoli Lecce (risultato finale 1-1): Banda e autorete di Rafia, termina pari! (11 dicembre 2023)

SFIDA INTRIGANTE!

Lecce Inter Primavera, partita in diretta dal Comunale San Pietro in Lama, si gioca alle ore 12:30 di venerdì 22 dicembre: siamo nella 15^ giornata del campionato Primavera 1 2023-2024 ed è una sfida davvero molto interessante, nella quale si incrociano i campioni d’Italia in carica e l’attuale capolista del torneo. Il Lecce per di più, dopo un pessimo avvio di stagione, si è ripreso: nell’ultima giornata ha vinto sul campo della Fiorentina, oggi ha 14 punti e sarebbe salvo, chiaramente dovrà ancora correre con le marce alte ma sembra davvero che il peggio sia stato lasciato alle spalle.

L’Inter comanda con un punto su Roma e Milan: ha mancato l’occasione di allungare pareggiando il derby contro i rossoneri, ma era anche reduce dalla qualificazione al playoff di Youth League e dunque si può dire che la stagione per i ragazzi di Cristian Chivu stia procedendo nel migliore dei modi, l’intento sarà quello di vincere la regular season di campionato ma intanto vedremo cosa succederà oggi nella diretta di Lecce Inter Primavera, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER PRIMAVERA

In Lecce Inter Primavera Federico Coppitelli dovrebbe avere a disposizione Burnete, che sarà nuovamente prestato dalla prima squadra: l’attaccante rumeno si piazza al centro del tridente con Corfitzen e Agrimi (o Lukoki) a fare gli esterni, poi in mezzo al campo ci saranno come sempre Vulturar e McJannet che saranno coadiuvati da Samek, favorito so Borgo e Gromek. In difesa, ballottaggi Pol Muñoz-Minerva e Kongslev-Addo per le corsie; in porta andrà Borbei, davanti a lui dovrebbero giocare Pascalau e uno tra Sammi Davis e Zivanovic.

Per quanto riguarda l’Inter, spazio al solito 4-3-3 con Calligaris che sarà protetto da Stante e Matjaz, Aidoo e Matteo Motta sono favoriti per le maglie da terzini e in mezzo alc campo come sempre la regia sarà quella di Aleksandar Stankovic, con Di Maggio e Akinsanmiro che dovrebbero operare sulle mezzali (occhio qui a Leonardo Bovo). Da valutare anche il tridente: i grandi favoriti restano Kamate, Amadou Sarr e Quieto ma Spinaccé, Oumar Diallo e Vedovati sono ottime alternative che Chivu potrebbe anche prendere in considerazione per questa trasferta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA