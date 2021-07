Diretta Inter Lugano/ Streaming video tv: inizia l’era di Simone Inzaghi (amichevole)

DIRETTA INTER LUGANO: LA PRIMA AMICHEVOLE NERAZZURRA

Inter Lugano, in diretta dallo stadio Cornaredo alle ore 20:45 di sabato 17 luglio, rappresenta la prima amichevole estiva della squadra nerazzurra. Si svela finalmente il nuovo progetto: Simone Inzaghi si è già insediato sulla panchina prendendo il posto di Antonio Conte, che non ha accettato il ridimensionamento del club e ha deciso per la separazione; inizia dunque l’epoca dell’ex allenatore piacentino, che di fronte a sé ha un compito non semplice visto che dovrà difendere lo scudetto, ma farlo con una rosa che probabilmente verrà ancora ritoccata.

ALEX TELLES ALL'INTER?/ Calciomercato news, "Felice di ricominciare con lo United"

Il Lugano è avversario abbordabile ovviamente: siamo solo a metà luglio e giustamente l’Inter inizia in maniera “sobria” la sua stagione, aspettando qualche impegno più probante. Sia come sia, vedremo come andranno le cose nella diretta di Inter Lugano: prima del calcio d’inizio possiamo anche provare a fare qualche valutazione circa le scelte che Inzaghi opererà per il primo undici del 2021-2022, analizzando dunque in maniera più approfondita le sue decisioni nella lettura delle probabili formazioni dell’amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO/ Focus sugli avversari (amichevole)

DIRETTA INTER LUGANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inter Lugano potrebbe e dovrebbe essere trasmessa su Inter TV: emittente ufficiale di casa nerazzurra, è disponibile anche sulla piattaforma DAZN e dunque sarà riservata agli abbonati. In assenza di un televisore potrete approfittare del servizio di diretta streaming video; utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone potrete seguire la partita, eventualmente e qualora sia confermato, anche sul canale YouTube messo a disposizione dalla società.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO

Simone Inzaghi aspetta i nazionali, intanto per Inter Lugano potrebbe provare a mandare in campo una squadra che somigli il più possibile a quella che ha in mente per le gare ufficiali. In porta ci sarebbe Handanovic, davanti a lui D’Ambrosio e Ranocchia possono essere affiancati da Federico Dimarco, se il tecnico vorrà confermarne il ruolo che a Verona ha avuto nella seconda parte della stagione. A centrocampo guiderà Gagliardini; Sensi e Nainggolan i possibili interni a fargli compagnia, mentre sulle fasce potremmo e dovremmo vedere Darmian sulla destra e Dalbert, che è uno dei tanti giocatori rientrati dai prestiti, che correrà sulla sinistra. In attacco per il momento ci sono solo giovani: probabile titolare Pinamonti che si giocherà anche la conferma in rosa, con lui possiamo ipotizzare uno tra Eddie Salcedo e Colidio ma, ovviamente, nel corso della partita amichevole Inzaghi opererà anche parecchie sostituzioni, con l’idea di impiegare tutti (o quasi) i convocati per il raduno.

NANDEZ ALL'INTER?/ Calciomercato news, Maran: "Perfetto nel 3-5-2 di Inzaghi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA