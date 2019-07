Diretta Inter Manchester United/ Streaming video e tv: big match a Singapore (ICC)

Inter Manchester United, in programma alle ore 13:30 italiane di sabato 20 luglio, si gioca presso lo stadio Nazionale di Singapore: i nerazzurri fanno il loro esordio nella International Champions Cup 2019, la competizione che riunisce alcune delle grandi squadre europee in una formula che prevede un girone all’italiana “parziale”, nel senso che non tutte le formazioni giocano una contro l’altra. Per i nerazzurri, non nuovi a questo torneo (giocato per esempio lo scorso anno), è la seconda amichevole estiva: l’avventura di Antonio Conte è iniziata per il momento in punta di piedi, nella sua prima uscita la squadra ha battuto di misura il Lugano e adesso si lancia in sfide decisamente più ostiche, perchè in questa International Champions Cup 2019 il livello si alza e il Manchester United ha tanta voglia e fretta di tornare ai fasti del passato, dopo aver raggiunto i quarti di Champions League. Vediamo allora quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Manchester United Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La International Champions Cup 2019 è trasmessa in diretta tv su Sportitalia, e dunque ancheInter Manchester United si potrà seguire su questo canale: oggi l’emittente è disponibile soltanto al numero 60 del vostro televisore essendo stata tolta dal satellite, ma eventualmente la partita si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito www.sportitalia.com, utilizzando come sempre dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MANCHESTER UNITED

InInter Manchester United dovremmo vedere la formazione migliore possibile, almeno rispetto a quelli che sono i convocati per la tournée: per esempio non c’è ancora Godin, e allora in difesa dovremmo vedere nuovamente la difesa a tre, davanti ad Handanovic, con De Vrij e Skriniar mentre Ranocchia fa concorrenza a D’Ambrosio, che può giocare largo a destra mandando Lazaro dall’altra parte. In mezzo avremo Gagliardini con Brozovic e Sensi perchè Vecino si è appena aggregato al gruppo; davanti potrebbe esserci nuovamente spazio per Esposito e Longo, ma non è da escludere la presenza di Perisic qualche passo più avanti. Il Manchester United potrebbe presentarsi in campo con il rombo di centrocampo: in porta va De Gea, difesa con Lindelof e Bailly centrali mentre sugli esterni potrebbero giocare Darmian, appena aggregato al gruppo, e Luke Shaw. I due punti di domanda sono ovviamente Pogba e Lukaku, quest’ultimo per di più in trattativa con l’Inter: possibile che Ole Gunnar Solskjaer lasci fuori il belga – dunque dentro Rashford e Martial – facendo però giocare il Polpo, che in mediana potrebbe agire con Matic e Fred (o McTominay). Sulla trequarti Lingard o Andreas Pereira, ma le soluzioni possibili non sono poche.



