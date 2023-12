Diretta/ Inter Milan Primavera streaming video tv: derby d’alta classifica (17 dicembre 2023)

Inter Milan Primavera in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 11.00 presso il Konami Training Center di Milano sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Derby tra le prime due della classifica, l’Inter è reduce da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo sul campo del Monza, marcia dei nerazzurri che si è rallentata ma in UEFA Youth League la squadra di Chivu si è presa una bella soddisfazione con la qualificazione ai play off ottenuta grazie all’ultima vittoria contro la Real Sociedad.

Dopo due sconfitte consecutive in campionato il Milan si è invece ripreso il secondo posto in classifica grazie all’ultimo successo interno contro il Genoa. In Youth League i rossoneri si erano già presi il primo posto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale, indolore dunque l’ultima sconfitta in casa del Newcastle. Il 15 gennaio 2023 l’Inter ha vinto di misura, 1-0, l’ultimo derby in cui era padrona di casa contro il Milan. 2-2 in casa dei rossoneri nel match di ritorno della scorsa stagione.

DIRETTA INTER MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Milan Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calligaris; Cocchi, Mayé, Stante, Aidoo; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Spinaccè. Risponderà il Milan allenata da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bartoccioni; Bakounè, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Ehuwa, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Bonomi, Sia.

INTER MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.

