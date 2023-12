Diretta/ Monza Inter Primavera streaming video tv: nerazzurri primi… (9 dicembre 2023)

Monza Inter Primavera, in diretta sabato 9 dicembre 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri primi pur andando adagio, visto che nelle ultime tre partite di campionato sono arrivati altrettanti pareggi per i ragazzi allenati da Chivu, l’ultimo in casa contro la Roma, che ha permesso loro di mantenere la vetta solitaria della classifica, con un punto di vantaggio su Lazio e Sassuolo.

Diretta/ Bologna Monza Primavera (risultato finale 4-3): grande show e vittoria felsinea! (4 dicembre 2023)

Per quanto riguarda il Monza, i brianzoli sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato, l’ultima subita con un rocambolesco 4-3 in casa del Bologna. Nelle ultime cinque sfide di campionato sono state quattro le sconfitte per i brianzoli che stanno pagando un po’ lo status da neopromossa, mantenendosi comunque a +8 sul Frosinone ultimo, un buon vantaggio considerando che in questa stagione una sola formazione retrocederà nel campionato Primavera 2.

Video/ Monza Juventus (1-2) gol e highlights: tre punti d'oro! (Serie A, 1 dicembre 2023)

DIRETTA MONZA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Inter Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Monza Juventus (risultato finale 1-2): Gatti decide gioco, set e partita! (Serie A, 1 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Monza Inter Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza. Per il Monza, Alessandro Lupi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bifulco, Bagnaschi, Zoppi, De Crescenzo, Caccia, Fossati, Nenè, Giubrone, Tosku, Troise, Lamorte. Risponderà l’Inter allenata da Cristian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Calligaris; Cocchi, Stankovic, Di Maggio, Stabile; Sarr, Kamate, Quieto; Stante, Aidoo, Akinsanmiro.

MONZA INTER PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA