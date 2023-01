DIRETTA/ Cremonese Inter video streaming tv: è una storia che dura da 99 anni

DIRETTA CREMONESE INTER: I TESTA A TESTA

La diretta di Cremonese Inter torna a farci compagnia allo Zini dopo quasi 27 anni: nell’aprile 1996 abbiamo avuto l’ultimo episodio, con vittoria nerazzurra per 4-2. A segno quel giorno Paul Ince, Javier Zanetti, Alessandro Pistone e Marco Branca; per i grigiorossi le reti erano state timbrate entrambe da Andrea Tentoni. In termini generali la diretta di Cremonese Inter ci presenta 22 precedenti; l’Inter è in netto vantaggio con 15 vittorie, la Cremonese ha vinto tre volte e clamorosamente lo ha sempre fatto a San Siro (anche una sfida ai rigori nei quarti di Coppa Italia 1986-1987, dunque oggi andrà a caccia del primo successo interno contro la squadra nerazzurra.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE INTER/ Quote: Skriniar, Barella e Pickel squalificati

Va poi specificato che alcune delle partite tra queste due squadre risalgono a quasi 100 anni fa, le prime quattro addirittura sono state giocate prima che la Serie A diventasse a girone unico (la prima a Cremona, nel maggio 1924, era terminata 1-1 con i gol di Ercole Bodini e Giovanni Lanfritto); per completezza di informazioni possiamo anche dire che l’ultima vittoria della Cremonese, appunto a San Siro, è quella del maggio 1992 con Gustavo Dezotti che aveva realizzato una doppietta nel secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Cremonese Inter/ Diretta tv, ecco Asllani ma come mezzala!

CREMONESE INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Inter non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Cremonese Inter sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

Diretta/ Bologna Cremonese (risultato finale 1-1): grigiorossi sfortunati, è parità!

OSPITI FAVORITI!

Cremonese Inter, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 18.30 presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Punti piuttosto pesanti quelli in palio questo tardo pomeriggio, tra una squadra rivitalizzata dal cambio in panchina e una big vogliosa di riscatto dopo un clamoroso tonfo.

La Cremonese è ultima in classifica con 8 punti, frutto di otto pareggi e undici sconfitte. La compagine di casa nell’ultimo turno ha raccolto un 1-1 contro il Bologna. L’Inter, invece, è terza a quota 37 punti insieme a Roma e Lazio: fin qui dodici vittorie, un pareggio e sei sconfitte. Lautaro Martinez e compagni sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE INTER

Ballardini e Inzaghi alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Cremonese Inter. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Carnesecchi, Hendry, Bianchetti, Chiriches, Sernicola, Castagnetti, Meitè, Benassi, Valeri, Okereke, Ciofani. Passiamo adesso ai nerazzurri, il modulo è lo stesso: Onana, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Darmian, Asslani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cremonese Inter vedono favorita la formazione allenata da Simone Inzaghi. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria dei grigiorossi è a 6,20, il pareggio è dato a 4,40, mentre il successo del Biscione è a 1,48. Secondo gli esperti ci saranno diverse reti: Under 2,5 a 2,15 e Over 2,5 a 1,63. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,73 e 1,99.

© RIPRODUZIONE RISERVATA