Diretta/ Milan Sassuolo, streaming video tv: Pioli contro Dionisi (Serie A)

DIRETTA MILAN SASSUOLO: UNA PASSEGGIATA PER IL MILAN…

Milan Sassuolo, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Lunch match importante per il Diavolo, reduce da un momento negativo. Di fronte una squadra a caccia di riscatto, che non trova la vittoria da ormai troppo tempo.

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote: Pioli perde anche Tomori (Serie A)

Il Milan è secondo in classifica con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Tre giornate senza vittoria per i rossoneri, che martedì sono stati asfaltati 4-0 dalla Lazio. Il Sassuolo, invece, è diciassettesimo con 17 punti, raccolti con quattro vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Gli emiliani nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Monza.

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Diretta tv: chi giocherà al posto di Pinamonti?

MILAN SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Milan e Sassuolo? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 20^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Milan Sassuolo, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine rossonera, Pioli sceglie il consueto 4-2-3-1: Tatarusanu, Calabria, Khaer, Kalulu, Dest, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. Passiamo adesso ai neroverdi, Dionisi conferma il 4-3-3: Pegolo, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Traore, Berardi, Alvarez, Laurientè.

Diretta/ Monza Sassuolo (risultato finale 1-1): Berardi manca il ko!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Milan nettamente favorito sul Sassuolo secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse tramite i numeri di Eurobet: la vittoria del Milan è a 1,47, il pareggio è a 4,70, mentre il successo del Sassuolo è a 6,00. Sarà una gara ricca di reti secondo gli analisti: Over 2,5 a 1,50 e Under 2,5 a 2,45. Simili i dati di Gol e No Gol, rispettivamente 1,60 e 2,20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA