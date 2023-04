DIRETTA INTER MONZA/ Video streaming tv: all’andata pareggio tra le polemiche

DIRETTA INTER MONZA: TESTA A TESTA

Sta per avvicinarsi sempre di più la diretta di Inter Monza, gara valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni che, in realtà, raccontano ben poco. Allo stadio “San Siro” di Milano esiste una sola amichevole disputata, quella del 13 novembre 2020 terminata 1-0 con il gol di Carboni.

Sul terreno di gioco dei brianzoli, invece, l’unico precedente racconta di un pareggio (2-2) e infinite polemiche: lo scorso 7 gennaio, infatti, i nerazzurri andarono in rete con Darmian e Lautaro Martinez dopo il momentaneo pareggio di Ciurria. A tempo praticamente scaduto il definitivo 2-2 con il discusso autogol di Dumfries. Oggi, quindi, la prima sfida ufficiale al “Meazza”, chi la spunterà tra Inter e Monza? (Giulio Halasz)

INTER MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Inter Monza sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Inter Monza grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

PALLADINO VUOL FARE UN REGALO A BERLUSCONI!

Inter Monza, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, sabato 15 aprile 2023, è il derby lombardo che allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro ci regalerà una delle partite più attese per la trentesima giornata di Serie A. Infatti, mentre attendiamo il via alla diretta di Inter Monza, abbiamo naturalmente negli occhi il capolavoro nerazzurro a Lisbona ma anche troppe partite buttate via in campionato: aleggia quindi una domanda sulla creatura di Simone Inzaghi, qual è la vera Inter? Di certo adesso è già altissima l’attesa per il ritorno di Champions League, ma in campionato è vietato sbagliare, altrimenti il quarto posto potrebbe allontanarsi ancora di più…

Per il Monza sarà una partita speciale, alla ricerca di una dedica particolare per Silvio Berlusconi: i brianzoli di mister Raffaele Palladino si sono salvati con enorme anticipo e questo è un merito per una debuttante in Serie A, ma hanno vinto solamente una delle ultime sette partite e sabato scorso si sono fatti raggiungere in extremis dall’Udinese. Di certo gli ospiti saranno molto più sereni dal punto di vista mentale: basterà per fare il colpaccio? La risposta arriverà naturalmente dalla diretta di Inter Monza…

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Inter Monza. Simone Inzaghi naturalmente deve dosare contenzione le forze e, fermo restando il modulo 3-5-2, potrebbe schierare De Vrij con Darmian e Bastoni nella difesa a tre davanti a Onana; doppio ballottaggio sulle fasce, con Gosens favorito su Dimarco a sinistra e Bellanova che proverà a insidiare Dumfries a destra, mentre nel cuore della mediana la variabile è Asllani ma indichiamo ancora Barella, Brozovic e Mkhitaryan come possibili titolari. Infine in attacco potremmo rivedere Lukaku dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez, ma con Dzeko e Correa in agguato.

Meno calcoli sicuramente da parte di Raffaele Palladino, che schiererà il suo Monza con il modulo 3-4-1-2 che vedrà Di Gregorio in porta e davanti a lui Pablo Marì, Izzo e uno tra Marlon (favorito) e Caldirola; non dovrebbero invece esserci dubbi a centrocampo, con Ciurria, Sensi, Rovella e Carlos Augusto da destra a sinistra nella linea a quattro; infine il Monza in attacco dovrebbe presentare Pessina come trequartista, Caprari seconda punta e infine uno tra Petagna e Gytkjaer, con l’italiano favorito come centravanti titolare.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Inter Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono chiaramente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale già a quota 4,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere invece il Monza a vincere.

