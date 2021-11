Diretta Napoli Verona/ Streaming video tv: Spalletti sfida Tudor (Serie A)

DIRETTA NAPOLI VERONA: LUCIANO SPALLETTI DI FRONTE A IGOR TUDOR

Napoli Verona sarà diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. La partita è in programma domenica 7 novembre alle ore 18:00 presso lo stadio Diego Armando Maradona, ed è valida per la 12^ giornata di andata di Serie A. Il Napoli è reduce dalla vittoria di misura arrivata sul campo della Salernitana, a fissare il risultato sullo 0-1 ci ha pensato Zielinski, in un derby campano piuttosto ostico. I tre punti, hanno permesso alla squadra allenata da Luciano Spalletti, di continuare a viaggiare spedita in testa alla classifica. Il Napoli guida infatti la classifica di Serie A insieme al Milan, entrambi a quota 31.

Il Verona è reduce dal brillante successo conseguito contro la Juventus, con il risultato finale di 2-1. La squadra di Igor Tudor, guidata da Giovanni Simeone che attraversando uno splendido periodo di forma, occupa l’ottava posizione in classifica con 15 punti. I veneti in questo primo scorcio di stagione, hanno battuto Roma, Lazio e Juventus e messo in serie difficoltà il Milan, con i rossoneri che hanno vinto 3-2, ribaltando il momentaneo 0-2. Non sarà quindi una gara dal risultato scontato. Nella scorsa stagione infatti, il Verona ha battuto il Napoli 3-1 nella gara di andata, e pareggiato 1-1 in quella di ritorno.

NAPOLI VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Napoli Verona di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI VERONA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Napoli Verona. L’allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti dovrebbe schierare la sua squadra con il classico 4-3-3. Dovrebbero farcela Fabian Ruiz, Osimhen e Insigne, reduci da problemi fisici, mentre Koulibaly dovrà scontare la squalifica. Spalletti dovrebbe quindi schierare il suo Napoli con i seguenti undici: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Igor Tudor, tecnico del Verona, dovrebbe optare per il modulo 3-4-1-2. Non dovrebbero essere grosse novità rispetto alla formazione che ha battuto la Juventus, con il solo Ceccherini che dovrebbe prendere il posto di Casale. Questo il probabile undici titolare del Verona: Montipò; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Napoli Verona di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di Luciano Spalletti, infatti la vittoria del Napoli, abbinata al segno 1 ha una quota di 1.40. Il pareggio, associato al segno X viene proposto a 4.74. La vittoria del Verona sembra poco probabile, il segno 2 viene proposto con una quota di 7.25.

