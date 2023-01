Diretta Inter Parma/ Streaming video Canale 5: iniziano gli ottavi! (Coppa Italia)

DIRETTA INTER PARMA: INZAGHI CERCA RISCATTO!

Inter Parma è in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, alle ore 21:00 di martedì 10 gennaio: iniziano qui gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023. La formula prevede ancora la gara secca: di conseguenza ci potrebbero essere tempi supplementari e calci di rigore, ma naturalmente l’Inter – che deve riscattare il beffardo pareggio di Monza – parte nettamente favorita, anche considerando che il Parma è un’ottima squadra che va a caccia della promozione in Serie A (ma resta comunque di una categoria inferiore). Sarà davvero così che andranno le cose?

Lo scopriremo chiaramente tra qualche ora, intanto possiamo dire che i nerazzurri si sono già rimessi in ritmo giocando due partite dopo i Mondiali, mentre i ducali non scendono in campo da Santo Stefano perché la Serie B sta osservando la sua sosta; per Fabio Pecchia questa Coppa Italia sarà anche un modo per preparare al meglio la sfida al Bari nel weekend, e magari anche provare il colpo grosso. La diretta di Inter Parma inizia tra poco: aspettando che si giochi, valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questo ottavo di finale.

DIRETTA INTER PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Parma viene trasmessa da Canale 5: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INTER PARMA SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

Per la diretta Inter Parma Simone Inzaghi prepara ovviamente una squadra con le seconde linee, almeno alcune: dovrebbe trattarsi di Handanovic in porta, D’Ambrosio in difesa (ma anche De Vrij, ormai riserva di Acerbi) e poi ancora Gosens come esterno a sinistra, Asllani regista e Gagliardini su una delle due mezzali e Joaquin Correa a fare da seconda punta. Per il resto dovremmo vedere Dumfries a destra, Skriniar a completare la difesa e Mkhitaryan chiamato agli straordinari come interno in mediana; davanti Romelu Lukaku, che ha bisogno di tornare al 100%, appare favorito su Dzeko e Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda il Parma, Buffon dovrebbe finalmente tornare in campo; Valenti e Osorio proteggeranno il veterano come centrali di difesa, Oosterwolde e Del Prato sono in vantaggio per agire come terzini nella difesa a quattro. La cerniera mediana può essere formata da Bernabé e Stanko Juric, ma il modulo può anche diventare qualcosa di diverso a seconda delle scelte; Franco Vazquez dovrebbe comunque agire da trequartista stretto tra due esterni di qualità come Mihaila e Man, infine avremo la prima punta che sarà Inglese, come Vazquez – e Buffon – abituato a giocare in Serie A e fiore all’occhiello dei ducali che si presentano a San Siro per la Coppa Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Inter Parma, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per l’ottavo di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,21 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 7,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 11,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











