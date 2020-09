Diretta Inter Pisa/ Streaming video tv: Conte torna a San Siro per un’amichevole

DIRETTA INTER PISA: ALTRA AMICHEVOLE PER CONTE

Inter Pisa, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza, si gioca alle ore 18:00 di sabato 19 settembre: sfruttando il tempo extra concesso dalla Lega per l’inizio del campionato, la squadra di Antonio Conte prosegue il suo percorso estivo disputando un’amichevole contro una squadra che parteciperà alla Serie B, e che nella stagione condizionata dal Coronavirus ha fatto vedere di potersi giocare un posto nei playoff per andare a caccia di quella massima serie che manca ormai da tempo. L’Inter dunque arriva dal test contro il Lugano e dall’allenamento congiunto contro la Carrarese; ora prova ad alzare il tiro nella consapevolezza di dover non soltanto confermare quanto di buono fatto vedere nella passata stagione, ma anche di provare a lottare concretamente per lo scudetto e di superare il girone di Champions League, obiettivo che è stato fallito per due volte consecutive. Aspettiamo dunque che la diretta di Inter Pisa prenda il via; nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sul modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, analizzando le probabili formazioni.

INTER PISA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inter Pisa dovrebbe essere disponibile sui canali di Sky: dunque i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare avranno la possibilità di seguire la partita amichevole anche tramite l’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, fornisce il servizio di diretta streaming video che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sui profili ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter) troverete invece le informazioni utili su questo test.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PISA

Antonio Conte testa nuovamente il 3-5-2 in Inter Pisa: in difesa questa volta si potrebbe vedere Skriniar che completerebbe un reparto nel quale possono trovare spazio Danilo D’Ambrosio e Ranocchia, provando a dare campo a chi giocherà meno. Handanovic sarà il portiere, a centrocampo invece potremmo vedere un assetto con Sensi in cabina di regia mentre le due mezzali saranno Barella e Gagliardini, a destra Hakimi si gioca il posto con Candreva mentre sull’altro versante è competizione tra Dalbert e Ashley Young. Davanti, Alexis Sanchez potrebbe essere provato con Sebastiano Esposito senza dimenticarsi ovviamente di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Il Pisa di Luca D’Angelo può giocare con vari moduli; scegliamo il 4-3-1-2, il portiere dovrebbe essere Loria arrivato dalla Juventus e davanti a lui spazio ai due centrali Antonio Caracciolo e Varnier, poi sulle corsie laterali potremmo vedere Samuele Birindelli e Lisi con Eros Pisano e Belli che non partono battuti. In mezzo al campo è arrivato Pompetti proprio dall’Inter, con lui a fare la diga e l’impostazione possono dare una mano Gucher e De Vitis, ma ci sono anche Verna e Zammarini. Soddimo può agire come trequartista giocandosi il posto con Siega, Vido e Marconi potrebbero essere i due attaccanti con Masucci comunque pronto a dire la sua, e va anche considerato che ci sarà turnover nel corso della partita.

