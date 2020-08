Diretta Inter Primavera Real Madrid/ Streaming video Canale 20: quarti Youth League

Inter Primavera Real Madrid, in diretta dal Colovray Sports Centre di Nyon, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 19 agosto: siamo in campo per il quarto di finale della Youth League 2019-2020, gara secca che condurrà una delle due squadre in semifinale. L’Inter arriva dalla vittoria di misura sul Rennes: una partita che i giovani nerazzurri non avrebbero nemmeno dovuto disputare perché a marzo, allo scoppio della pandemia da Coronavirus, si erano ritirati dalla competizione anteponendo la salute della rosa. Il lockdown ha fermato tutto e rimesso in corsa la squadra di Armando Madonna, che ora se la deve vedere con un’avversaria di tutto rispetto: il Real Madrid ha raggiunto tre volte su sei la semifinale della Youth League e, anche se non si è mai spinto fino all’ultimo ostacolo, ha comunque dimostrato di potersela giocare anche adesso. La vittoria in rimonta (e inferiorità numerica) contro la Juventus ha detto di una gara che non sarà affatto semplice; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Inter Primavera Real Madrid, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Inter Primavera Real Madrid sarà trasmessa in chiaro per tutti: l’appuntamento con il quarto di finale di Youth League, e vale per tutte le partite del turno, è su Canale 20 che sarà raggiungibile anche attraverso il decoder di Sky. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa sfida anche attraverso il sito Sportmediaset.it, dunque in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA REAL MADRID

Per Inter Primavera Real Madrid, Madonna potrebbe puntare sul 3-5-2 che ha battuto il Rennes: i dubbio sono sostanzialmente due e riguardano Oristanio, che potrebbe giocare davanti (al posto di Satriano o Matias Fonseca) o in mezzo al campo per Squizzato, da mezzala, e il matchwinner degli ottavi Casadei che si gioca il posto sull’interno. Attys però parte favorito, con Persyn e Vezzoni che saranno i due laterali; Schirò invece avrà come sempre le chiavi del gioco a sua disposizione. A protezione del portiere Pozzer giocano invece Youte Kinkoue, Moretti e Ntube che sono stati straordinari domenica pomeriggio. Nel Real Madrid di Dani Poyatos mancherà lo squalificato Jordi: Marvin Park potrebbe prenderne il posto largo a destra, mentre sull’altro versante agirebbe ancora Carlos Dotor. Sulla linea di trequarti i due centrali saranno invece Arribas, autore del primo gol contro la Juventus, e Morante; Latasa la prima punta, il giocatore incaricato di fare filtro davanti alla difesa dovrebbe essere nuovamente Antonio Blanco. Retroguardia composta invece dai terzini Sergio Santos e Miguel Gutierrez e dai centrali Ramon e Chust, il portiere sarà Fuidias.

