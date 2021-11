Diretta Inter primavera Shakhtar/ Streaming video tv: qualificazione in Youth league?

DIRETTA INTER PRIMAVERA SHAKHTAR: PER LA QUALIFICAZIONE MATEMATICA

Inter primavera Shakhtar, diretta dall’arbitro Peter Kralovic, è la partita in programma oggi, mercoledì 24 novembre 2021 in terra lombarda: fischio d’inizio previsto per le ore 14.00. Nella quinta e penultima giornata della fase a gironi di Youth league, la formazione nerazzurra cerca la conferma contro gli ucraini, con l’obbiettivo di chiudere subito la questione qualificazione al prossimo turno della competizione giovanile.

Diretta/ Chelsea Juventus Primavera (risultato finale 1-3): trionfo e primo posto!

Con la prima posizione e 10 punti all’attivo (con un vantaggio di tre lunghezze sul Real Madrid primo rivale) la squadra di Chivu si trova in una posizione privilegiata: occorre però non distrarsi visto che l’obbiettivo è davvero a un passo. Specie contro un rivale ostico come è quello neroarancio: la selezione Youth league dello Shakhtar pure è alla ricerca di punti pesanti, vantano oggi la terza posizione nella graduatoria del girone D con sei punti. Ci attende dunque sfida importante: chissà però che cosa accadrà in campo!

Diretta/ Young Boys Atalanta primavera (risultato finale 2-3) rosso a Bernasconi!

INTER PRIMAVERA SHAKHTAR IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’INCONTRO

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la sfida di Youth League tra Inter Primavera e Shakhtar sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento al canale Sky Sport Uno, al numero 201 del telecomando. L’incontro di conseguenza sarà visibile in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, ovviamente riservato solo agli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA SHAKHTAR

Vista l’altra posta in palio e la voglia di fare bene tra le mura di casa, ecco che per disegnare le probabili formazioni della diretta tra Inter primavera e Shakhtar, Chivu dovrebbe oggi puntare solo su i suoi titolari più in forma. Fissato dunque il 4-3-3 di partenza ecco che per i nerazzurri avremo ancora Rovida tra i pali, mentre in difesa dovrebbero farsi avanti dal primo minuto Carboni, Fontanarosa, Hoti e Zanotti: attenzione a Cortinovis, a disposizione. Per il centrocampo meneghino troviamo poi Sangalli in cabina di regia, con Casadei e Fabbian (questo a segno anche con lo Sheriff nell’ultimo turno) al suo fianco. Nell’attacco nerazzurro ecco poi Owusu, Jurgen e Iliev dal primo minuto.

DIRETTA/ Milan Primavera Porto (risultato finale 0-1): Abreu beffa i rossoneri

Spazio al 4-1-4-1 per le probabili formazioni dello Shakhtar, dove pure Ratulutra dovrebbe puntare ancora su Tvardovskiy tra i pali: per la difesa si fanno avanti invece Buleza, Farina, Kozik e Kapinus, come già occorso anche nel match di andata, poche settimane fa. Il tecnico del club ucraino poi oggi dovrebbe scommettere su Hulko davanti alla difesa, con in avanti un ampio reparto a 4 composto da Siheiev e Losenko al centro e dal duo Glushchenko-Bako sull’esterno. Goncharuk sarà titolare in prima punta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA