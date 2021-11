Diretta Sheriff Inter Primavera/ Streaming video tv: per qualificarsi! (Youth League)

DIRETTA SHERIFF INTER PRIMAVERA: PER GLI OTTAVI!

Sheriff Inter Primavera sarà diretta dall’arbitro serbo Milos Milanovic, e si gioca alle ore 11:00 di mercoledì 3 novembre presso la Sheriff Small Arena di Tiraspol: è la 4^ giornata nel gruppo D di Youth League 2021-2022, ed è anche la partita che potrebbe consegnare la qualificazione ai giovani nerazzurri. Al momento infatti la Under 19 lombarda ha raccolto 7 punti, e comanda la classifica del girone; in caso di vittoria e affermazione dello Shakhtar l’obiettivo sarà centrato con due turni di anticipo, poi ci si giocherà la prima posizione con la squadra ucraina.

Ricordiamo che all’andata l’Inter Primavera ha battuto di misura lo Sheriff, che è la cenerentola del gruppo B di Youth League ancora senza punti; ci si aspetta dunque che il successo venga replicato, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Sheriff Inter Primavera aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SHERIFF INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sheriff Inter Primavera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: per questa partita di Youth League non dovrebbe essere a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e quindi per avere informazioni utili vi potrete rivolgere al sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) naturalmente all’apposita sezione, o anche agli account che le due società- in particolare quella rossonera- mettono a disposizione sui social network, con Facebook e Twitter come principali riferimenti.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF INTER PRIMAVERA

Le scelte di Shota Makharadze per Sheriff Inter Primavera dovrebbero riguardare un 5-4-1 che diventa 3-4-2-1 in fase di possesso: i centrali difensivi a protezione di Dumenco restano Hatman, Ichim e Costin, mentre alzano la loro posizione i laterali Picus e Cucereavenco che vanno ad affiancare i mediani Covali e Scurtul. Allo stesso modo, gli esterni che partono a centrocampo (Covalschi e Forov) si vanno a posizionare sulla trequarti supportando Carmanov o Pogreban, con i due in ballottaggio.

Cristian Chivu sceglie invece il rombo di centrocampo: Sangalli fa il vertice basso in mezzo al campo, Nikola Iliev fa qualche passo avanti occupando lo spazio tra le linee alle spalle di Owusu e Jürgens, entrambi in ballottaggio con Curatolo per i due posti in attacco. Le due mezzali nell’Inter Primavera dovrebbero essere Fabbian e Casadei; in difesa invece il tecnico rumeno dovrebbe confermare Hoti e Fontanarosa a protezione del portiere Rovida, i terzini dovrebbero essere Zanotti a destra e Franco Carboni sull’altro versante.

