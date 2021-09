DIRETTA SHAKHTAR INTER PRIMAVERA/ Streaming video tv: è sfida inedita!

DIRETTA SHAKHTAR INTER PRIMAVERA: I PRECEDENTI

La diretta di Shakhtar Inter Primavera rappresenta oggi un inedito assoluto. Un dato che però va spiegato, perchè l’anno scorso come ricorderete le due prime squadre si erano sfidate in Champions League, e i nerazzurri di Antonio Conte non erano riusciti a battere gli ucraini venendo eliminati, anche dalla possibilità di retrocedere in Europa League. Di conseguenza, Shakhtar Inter Primavera si sarebbe dovuta disputare, ma la Uefa aveva deciso altrimenti: a causa della pandemia di Coronavirus, il programma della Youth League era stato modificato e la fase a gironi era stata cancellata praticamente subito, sostituite da sfide secche da dentro o fuori.

Poi, anche quella formula era risultata troppo complicata da attuare, essendo il mondo del calcio in difficoltà per le tante partite rinviate per le positività al Covid-19 riscontrate di volta in volta. Così, l’edizione 2020-2021 di Youth League non aveva avuto luogo; l’Inter Primavera non era andata in Ucraina per sfidare lo Shakhtar Donetsk ma oggi, esattamente come accaduto con il Real Madrid due settimane fa, ha finalmente la possibilità di affrontare i pari età ucraini, andando a caccia di una vittoria che sarebbe molto importante per il passaggio del turno nel gruppo D. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SHAKHTAR INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Inter Primavera non dovrebbe essere disponibile, salvo variazioni di palinsesto: la nostra televisione infatti non propone le partite di Youth League, e non fornirà nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere accesso alle informazioni utili sul match potrete dunque consultare, liberamente, il sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com, e ovviamente le pagine che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PRIMA VITTORIA?

Shakhtar Inter Primavera, partita diretta dall’arbitro estone Juri Frischer, si gioca alle ore 12:00 di martedì 28 settembre presso il Centro Sportivo Bannikov, a Kiev: nella seconda giornata del gruppo D di Youth League 2021-2022 i giovani nerazzurri vanno a caccia della loro prima vittoria in questa competizione, ma tutto sommato non è stato malvagio il pareggio interno contro il Real Madrid maturato all’esordio. Una vittoria in Ucraina sarebbe ovviamente importante per andare a caccia della qualificazione, lo Shakhtar ha vinto 5-0 contro lo Sheriff e ora proverà ad allungare sulla concorrenza.

Inter che deve anche riscattare l’imprevista sconfitta in campionato, perchè nell’ultima giornata è stata battuta in casa dalla Juventus: dunque una doppia motivazione nell’andare alla ricerca di una vittoria esterna, vedremo come andranno le cose nella diretta di Shakhtar Inter Primavera e intanto, mentre aspettiamo che la partita si giochi, possiamo provare a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR INTER PRIMAVERA

Sarà un 4-3-1-2 quello di Cristian Chivu per Shakhtar Inter Primavera: davanti al portiere Rovida agiscono Fontanarosa e Hoti come centrali, poi i terzini dovrebbero essere nuovamente Zanotti e Carboni. A centrocampo le mezzali son Fabbian e Nunziatini, in mezzo a fare da filtro e primo giocatore a mettersi in luce sarà Cecchini Muller, qui occhio a Casadei che potrebbe essere titolare. Sulla trequarti, Owusu e Peschetola sono in ballottaggio; Makhtarlayi Sarr proverà a sfilare la maglia a uno tra Jurgens e Abiuso nel tandem offensivo. Lo Shakhtar di Oskar Ratulutra conferma le scelte di due settimane fa: nel 4-3-3 avremo dunque un tridente con Glushchenko e Veklenko esterni a supporto del centravanti Goncharuk, poi alle loro spalle Losenko che ha in mano le redini della manovra e sarà affiancato da Gulko e Sigeyev. In difesa ecco una linea con Kapinus, Kozik, Faryna e Buleza schierati da destra a sinistra; il portiere sarà invece Tvardovskyi.

