Diretta Inter primavera Sheriff/ Streaming video tv:riscatto moldavo in Youth League?

DIRETTA INTER PRIMAVERA SHERIFF: SARÀ RISCATTO MOLDAVO IN YOUTH LEAGUE?

Inter primavera Sheriff, diretta dall’arbitro Lukas Fahndrich, è la partita in programma oggi, martedì 19 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto alle ore 14.00 per la Youth League. Siamo al terzo turno del girone D della competizione UEFA e la formazione Chivu è impaziente di scendere in campo per proseguire nella striscia positiva di risultati nel grippo. A spese ovviamente del rivale moldavo.

La squadra nerazzurra infatti fin qui non ha messo il piede in fallo: dopo il pari al debutto con il Real Madrid, ora capolista, il club milanese ha ben vinto conto lo Shakhtar solo pochi giorni fa e dunque registra il secondo gradino della classifica. Non è invece roseo contesto per lo Sheriff, che fin qui ha rimediato solo sconfitte e dunque è in cerca del primo squillo, a spese ovviamente dell’Inter primavera, che pure rimane oggi gran favorita. Ma chissà che dirà il campo!.

INTER PRIMAVERA SHERIFF IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’INCONTRO

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la sfida di Youth league tra Inter primavera e Sheriff sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento alle ore 14.00 al canale Sky Sport uno, al numero 1 del telecomando. L’incontro di conseguenza sarà visibile in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, ovviamente riservato solo agli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA SHERIFF

Per le probabili formazioni della diretta tra Inter primavera e Sheriff, attesa sfida per la Youth league, facile immaginare che entrambi i tecnici diano oggi spazio solo ai loro titolari: pure se i nerazzurri solo lo scorso fine settimana sono stati impegnati in un duro scontro in campionato con l’Empoli. Per 11 nerazzurro ecco che Chivu oggi dovrebbe dare spazio a Abiuso in prima punta, con Peschetola e Owusu ai lati: Nunziatini, Sangalli e Casadei (in rete contro lo Shakhtar) saranno i titolari a centrocampo. Per la difesa invece si fanno avanti Moretti e Fontanarosa, mentre Zanotti e Carboni saranno le prime scelte in corsia.

Spazio al un classico 4-3-3 invece per lo Sheriff, dove il tecnico Corneencov dovrebbe puntare sul trittico Forov-Carmanov-Covalschi in attacco, mentre per il centrocampo è già ballottaggio tra Colis e Scurtul per la cabina di regia: Untura e Hatman completeranno il reparto. In difesa per il club moldavo dovrebbero poi farsi avanti anche Picus e Cucereavenco sull’esterno dello schieramento, mentre al centro ecco Ichim e Costin, con Dumenco schierato tra i pali.



