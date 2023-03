Diretta/ Inter Roma streaming video tv: nerazzurri a singhiozzo (Primavera)

DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA: GIALLOROSSI FAVORITI!

Inter Roma Primavera, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 11.00 presso il Konami Training Center di Milano, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri ancora a singhiozzo, la svolta sembrava arrivata dopo gli ultimi 6 risultati utili consecutivi ma la squadra di Chivu è stata costretta a fermarsi ancora incassando un secco 2-0 sul campo dell’Atalanta e restando dunque lontana 7 punti dalla zona play off.

Roma che dalla sua resta sulle tracce del Lecce capolista, un convincente 4-1 all’Empoli ha regalato alla formazione giallorossa la seconda vittoria consecutiva con la squadra ancora a -3 dalla prima posizione. Nel match d’andata Roma vincente col punteggio di 3-1 sull’Inter, ultimo precedente in casa dei nerazzurri datato 7 novembre 2021, sempre capitolini vincenti ma in quell’occasione di misura col punteggio di 0-1.

INTER ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Roma Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Cristian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis, Pelamatti, Fontanarosa, Stabile, Dervishi; Kamatè, Stankovic, Akinsanmiro, Iliev, Esposito, Owusu. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Bello, Missori, Chesti, Pisilli, Pagano, Cassano, Keramitsis, Oliveras, Faticanti, Majchrzak, Silva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER ROMA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











