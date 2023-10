DIRETTA/ Inter Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (21 ottobre 2023)

DIRETTA INTER SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per cominciare la diretta di Inter Sassuolo Primavera: raccontiamo questa partita anche attraverso i numeri che le due squadre hanno messo insieme nel corso del loro campionato 1. I giovani nerazzurri sono ancora imbattuti: ottimo percorso fatto di quattro vittorie e due pareggi, in casa solo successi con un totale di 9 gol segnati e appena uno subito, in trasferta questi numeri diventano 4 reti all’attivo e tre al passivo, inevitabile allora dire che l’Inter fa più fatica a produrre occasioni concrete e reti quando gioca in trasferta, e con sei gare totali questo discorso può già trovare cittadinanza all’interno della stagione.

Per il Sassuolo abbiamo due vittorie consecutive, entrambe per 3-2; curiosamente i neroverdi nelle tre affermazioni stagionali hanno segnato un totale di 10 subendone 7, quando invece non hanno vinto (un punto nelle partite tra seconda e quarta giornata) i gol all’attivo scendono a uno ma anche quelli subiti sono meno, nello specifico 4. Potremmo dunque dire che il Sassuolo ottiene un successo quando è in grado di alzare i ritmi; vedremo cosa succederà oggi e se questo assunto sarà confermato, mettiamoci comodi lasciando che a parlare sia il terreno di gioco perché la diretta di Inter Sassuolo Primavera sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sassuolo Primavera viene trasmessa su Sportitalia: ricordiamo che si tratta del canale principale di questa emittente, e lo trovate in chiaro al numero 60 del vostro telecomando. Bisogna poi dire che, per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, ci sono come sempre due alternative per assistere alla partita in questione: la prima è quella di visitare il portale www.sportitalia.com, la seconda invece è quella di installare e attivare l’app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

NERAZZURRI VERSO LA VETTA!

Inter Sassuolo Primavera sarà in diretta dal Konami Youth Development Center, alle ore 13:00 di sabato 21 ottobre: si gioca per la settima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, dunque si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Per l’Inter fino a questo momento è un ottimo torneo: il pareggio sul campo della Sampdoria le ha impedito di confermare il primo posto in classifica in coabitazione con il Milan, ma stiamo comunque parlando di una squadra che lotta per andare direttamente in semifinale e intanto è impegnata anche sul fronte della Youth League.

Il Sassuolo, già ai playoff nella passata stagione, punta a replicare quel risultato: per il momento i neroverdi hanno 10 punti e prima della sosta hanno battuto la Roma in casa, e stanno confermando le premesse per quanto sia prematuro dirlo. Vedremo cosa succederà nella diretta di Inter Sassuolo Primavera che prende il via tra poche ore, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali della partita cominciando, come di consueto, dall’ipotesi sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO PRIMAVERA

Per la diretta Inter Sassuolo Primavera Cristian Chivu gioca ovviamente con il fidato 4-3-3: potrebbe esserci spazio per Berenbruch a centrocampo, eventualmente a sostituire Akinsanmiro perché sia Di Maggio che Bovo dovrebbero essere confermati in questa linea. Dovremmo poi vedere Miconi o Aidoo terzino destro, e uno tra Matteo Motta e Cocchi a sinistra: in porta Calligaris, al centro della difesa Aleksandar Stankovic e Maye. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Kamate e Quieto sono insidiati da Spinaccè come laterali, mentre Vedovati è in ballottaggio con Amadou Sarr come centravanti.

Emiliano Bigica utilizza il rombo: Pigati sarà il vertice basso con Knezovic schierato alto a supporto dei due attaccanti, che dovrebbero essere ancora Neophytou e Flavio Russo. In mediana invece Kevin Leone e Lipani dovrebbero giocare sulle mezzali, con Petrosino e Kumi come prime alternative; in difesa Loeffen e Adrian Cannavaro restano favoriti per fare i centrali a protezione del portiere Theiner,Cinquegrano sarà il terzino destro mentre Falasca agirà sul versante opposto.











