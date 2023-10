DIRETTA/ Sassuolo Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (7 ottobre 2023)

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Sassuolo Roma Primavera, le statistiche delle due formazioni dopo le prime cinque giornate del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Sassuolo Primavera arriva da due vittorie, un pareggio e due sconfitte, un andamento medio per i giovani neroverdi che ha portato quindi 7 punti in classifica, andamento sostanzialmente confermato anche dalla differenza reti, che per il Sassuolo è leggermente negativa (-1), a causa di otto gol segnati e nove incassati finora.

Video/ Lecce Sassuolo (1-1) gol e highlights: a segno Berardi e Krstovic! (Serie A, 6 ottobre 2023)

La Roma Primavera sta facendo ancora meglio e ha 10 punti in classifica, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in queste prime cinque partite. I giovani giallorossi hanno otto gol segnati e sette invece subiti, quindi una differenza reti positiva anche se di poco (+1). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Sassuolo Roma Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Lecce Sassuolo (risultato finale 1-1): Krstovic risponde a Berardi! (Serie A, 6 ottobre 2023)

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Sassuolo Roma Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

VIDEO/ Sassuolo Monza (risultato 0-1) gol e highlights. Sigillo di Colombo! (Serie A, 2 ottobre 2023)

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SASSUOLO ROMA PRIMAVERA SU SPORTITALIA

LA PRESENTAZIONE

Sassuolo Roma, in diretta sabato 7 ottobre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Caccia al podio per entrambe le formazioni. L’ultima vittoria in casa contro la Sampdoria ha permesso alla Roma di restare agganciata al gruppo delle terze con Empoli e Lazio, a -3 dalle milanesi in testa alla graduatoria, con i giallorossi tornati al successo dopo la beffa del ko a tavolino ad Empoli.

Il Sassuolo insegue a 3 lunghezze di distanza, ma anche i neroverdi hanno dovuto affrontare un primo passaggio a vuoto stagionale, con due sconfitte consecutive subite contro Milan e Lazio. Nell’ultimo turno disputato però gli emiliani si sono rialzati battendo 2-3 l’Atalanta in trasferta. Il 13 maggio scorso il Sassuolo ha vinto l’ultimo precedente casalingo nel campionato Primavera contro la Roma, imponendosi col punteggio di 3-1.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner, Cinquegrano, Russo, Leone, Baldari, Knezovic, Pigati, Cannavaro, Ioannou, Falasca, Parlato. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini.

SASSUOLO ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA