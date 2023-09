DIRETTA INTER SASSUOLO/ Video streaming tv: tanti gol nei precedenti! (Serie A, 27 settembre 2023)

DIRETTA INTER SASSUOLO: TESTA A TESTA

La diretta del match Inter Sassuolo vede scendere in campo la prima della classe che al momento non ha sbagliato un colpo: 15 punti in campionato conditi da 14 reti realizzate e soltanto 1 subita (nel derby contro il Milan). La genesi di questa sfida è piuttosto giovane con 22 incontri giocati. 11 volte ha avuto la meglio l’Inter, 9 volte sono arrivati successi per il Sassuolo e soltanto due pareggi. Da segnalare le due volte in cui l’Inter ha ottenuto il successo con il risultato di 7-0. La prima nel 2013 in casa del Sassuolo, la seconda l’anno successivo a San Siro.

A San Siro tripletta dell’ex capitano nerazzurro Icardi. Sassuolo che ha inanellato quattro vittorie consecutive tra il 2015 e il 2016 imponendosi sia tra le proprie mura che in casa della formazione avversaria. La partita con più gol, segnando entrambe le squadre, è stata quella del 2019. La gara terminò con il risultato di 3-4, a segno Lukaku e Martinez con due doppiette, dall’altra parte reti di Djuricic, Boga e Berardi. (Marco Genduso)

DIRETTA INTER SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Inter e Sassuolo? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 6^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Inter Sassuolo in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LA PRESENTAZIONE

Inter Sassuolo, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. L’Inter è partita con l’ambizioso obiettivo di riportare a casa il titolo, che significherebbe cucirsi sul petto la seconda stella, visto che sarebbe il ventesimo scudetto. I nerazzurri hanno effettuato una vera e propria rivoluzione sul mercato, effettuando ben undici acquisti. La squadra guidata da Inzaghi sta dimostrando una grande forza, trovandosi attualmente al vertice della classifica con un perfetto punteggio di 15 punti. Nel turno precedente, hanno ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro l’Empoli.

Il Sassuolo, d’altra parte, ha iniziato la stagione con l’obiettivo consueto di ottenere una salvezza tranquilla. Nonostante la perdita di un talento importante come Davide Frattesi, la squadra emiliana è riuscita a resistere agli assalti su altri gioielli come Berardi e Laurientié. In panchina, c’è ancora Dionisi. L’inizio di campionato è stato altalenante, con 6 punti ottenuti nelle prime cinque giornate, posizionandosi a tre punti al di sopra della zona retrocessione. Nel turno precedente, hanno ottenuto però una esaltante vittoria per 4-2 in casa contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Inter Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

INTER SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











