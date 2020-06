Diretta Inter Sassuolo/ Streaming video DAZN: nerazzurri contro una nemesi (Serie A)

Inter Sassuolo, che sarà diretta dal signor Massa, è una delle partite che rientrano nel programma della 27^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 24 giugno ed è l’unica sfida che metta a confronto due squadre che erano già tornate in campo dopo il lockdown da Coronavirus, escludendo ovviamente la Coppa Italia. I nerazzurri, impegnati appunto nella semifinale di ritorno di quel torneo ed eliminati dal Napoli, hanno ospitato la Sampdoria nello stesso giorno in cui il Sassuolo è stato a Bergamo; ora le due formazioni sono una contro l’altra e per Antonio Conte, vincente all’andata in maniera rocambolesca, non sarà semplice perché i neroverdi sono la bestia nera dell’Inter, come hanno dimostrato negli anni precedenti. Inter che prima della pandemia aveva perso in fila contro Lazio e Juventus, staccandosi dalla vetta: è presto per dire se il sogno scudetto sia sfumato, di certo adesso bisognerà recuperare terreno a due squadre che fino a questo momento hanno perso pochi colpi. Il Sassuolo spera di chiudere quanto prima i conti per la salvezza, ma deve trovare maggiore continuità; prima del lungo stop il 3-0 al Brescia, nel deserto del Mapei Stadium, aveva rappresentato l’ultima partita del calcio italiano. Ora, non resta che aspettare che la diretta di Inter Sassuolo prenda il via; nel frattempo possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sassuolo dovrebbe essere trasmessa sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder di Sky, dunque l’appuntamento sarà visibile sia agli abbonati della piattaforma DAZN che a quelli della televisione satellitare. Per i primi è valida anche l’opzione classica, ovvero quella di attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video; è possibile installarla anche su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Antonio Conte ovviamente non rinuncia al 3-5-2 per Inter Sassuolo, ma eventualmente potrebbe rivedere alcune delle sue scelte: Alexis Sanchez si prepara per essere titolare e così Candreva, da vedere se Victor Moses possa avere un posto sulla corsia sinistra (o anche destra, con Biraghi sull’altro versante) mentre in mezzo al campo spera ovviamente il grande ex Sensi, ma la mediana è il settore in cui Conte ha la maggiore varietà e potrebbe puntare anche su Gagliardini o addirittura Borja Valero, con Eriksen che ovviamente scalpita per una maglia. In difesa dovremmo vedere De Vrij affiancato da Skriniar e Alessandro Bastoni; qualche possibilità anche per Diego Godin, con Handanovic che ovviamente sarà il portiere. Sassuolo schierato con il 4-2-3-1: ballottaggio tra Magnanelli e Obiang per stare al fianco di Locatelli a centrocampo, in difesa invece sembra tutto fatto con Chiriches e Magnani coppia centrale davanti a Consigli e due terzini che saranno ancora Muldur e Kyriakopoulos, anche se Rogério resta candidato a partire titolare a sinistra. Sulla trequarti Roberto De Zerbi non può prescindere da Domenico Berardi e Boga; tra di loro dovrebbe agire Djuricic, la prima punta sarà Caputo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Inter Sassuolo sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo la quale i nerazzurri partono nettamente favoriti: l’ipotesi della loro vittoria è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,37 volte quello che avrete puntato, mentre siamo già a 5,00 volte la giocata per il segno X che identifica il pareggio. L’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porterebbe in dote una vincita che ammonta a 7,75 volte l’importo investito.



