DIRETTA/ Inter Spal U18 (risultato 0-0) video streaming tv: ci siamo,via alla finale! (oggi 13 giugno 2023)

La diretta di Inter Spal U18 avrà inizio fra pochissimi minuti, dobbiamo notare che la Spal potrebbe compiere una straordinaria doppietta consecutiva dal momento che la società ferrarese vinse lo scudetto Under 18 anche l’anno scorso. Torniamo al 18 giugno 2022, anche allora nelle Marche ma ad Ascoli Piceno: l’avversario della Spal U18 era il Bologna, si trattava quindi di un derby emiliano che vide passare in vantaggio i rossoblù con un gol di Raimondo.

Poi però divenne mattatore della finale l’estense Dell’Aquila, che segnò la doppietta con cui fu la Spal a cucirsi sul petto lo scudetto Under 18 che adesso proverà a difendere dall’assalto dell’Inter. Abbiamo visto che in semifinale i nerazzurri hanno battuto il Sassuolo, mentre la Spal ha avuto la meglio contro la Roma: adesso però è davvero giunto il momento di scendere in campo, di conseguenza cediamo la parola alla diretta di Inter Spal U18! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER SPAL U18 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Una “classica” diretta tv di Inter Spal U18 non sarà garantita, ma possiamo indicarvi una diretta streaming video di Inter Spal U18, dal momento che la piattaforma DAZN trasmetterà per i propri abbonati la partita di stasera, finale scudetto degli Under 18.

INTER SPAL U18: I DETENTORI DEL TITOLO VOGLIONO RIPETERSI!

Inter Spal U18, in diretta dallo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.00 di questa sera, martedì 13 giugno 2023, e sarà la partita valida come finale scudetto del campionato Under 18 edizione 2022-2023. Ci si gioca tutto in una sera quindi, le fasi finali del campionato sono ospitate nelle Marche e stasera la diretta di Inter Spal U18 metterà di fronte le due squadre che appena domenica hanno vinto le due semifinali.

L’Inter U18 ha già eliminato una squadra emiliana, cioè il Sassuolo, sconfitto per 2-1 per portare i nerazzurri a questa finale scudetto nella quale dovranno affrontare la Spal U18, che invece ha già compiuto una bella impresa sconfiggendo per 2-0 la Roma nella propria semifinale e oggi cercherà di concedere il bis battendo un’altra grande del calcio italiano per cucirsi sul petto il tricolore, di cui d’altronde proprio gli estensi sono detentori. Che cosa ci dirà quindi la diretta di Inter Spal U18?

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL U18

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Inter Spal U18. L’allenatore nerazzurro Andrea Zanchetta dovrebbe scegliere il modulo 4-3-1-2, con questi possibili titolari: in porta Tommasi; la difesa a quattro con Aidoo, Guercio, Stabile e Motta; il terzetto di centrocampo potrebbe essere formato da Bovo, Ricordi e Berenbruch; infine, nel reparto offensivo ecco il trequartista Quieto alle spalle dei due attaccanti Owusu e Vedovati.

La risposta della Spal U18 dell’allenatore Massimo Pedriali potrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-3-1-2 con Martelli in porta; difesa a quattro che potrebbe essere formata da Verza, Bonadiman, Svoboda e Tosi; a centrocampo potrebbero agire invece Parravicini, Carbone e Zuccherato; infine, ecco nel tridente offensivo della Spal U18 il trequartista Simonetta alle spalle dei due attaccanti, che potrebbero essere Rao e Franzoni.











