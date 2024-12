DIRETTA INTER UDINESE PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)

Inter Udinese Primavera 1-1: il risultato finale è un imprevedibile pareggio al termine della partita per il turno infrasettimanale del Campionato Primavera 1. Un passo falso piuttosto pesante per i padroni di casa dell’Inter Primavera, che sale a quota 31 punti in classifica ma perde il passo della Roma e quindi anche il primo posto. Per l’Udinese invece la situazione testa molto critica al penultimo posto con 8 soli punti, ma sicuramente questo pareggio sarà una ottima iniezione di fiducia.

La diretta Inter Udinese Primavera ha visto gli ospiti friulani passare in vantaggio al 63’ minuto di gioco con il gol di Bonin, che sfrutta al meglio un ottimo assist di El Bouradi dalla fascia sinistra. L’Inter reagisce ma al 75’ Cassin respinge un calcio di rigore conquistato ma poi anche sbagliato da Spinaccè, che si riscatterà al minuto 85 con il gol del pareggio su colpo di testa da calcio d’angolo battuto da Topalovic. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Inter Udinese Primavera 0-0: il risultato all’intervallo è ancora fermo sul pareggio a reti bianche e questa onestamente è una notizia, perché l’Inter è nettamente favorita ed invece finora l’Udinese ha avuto il merito di resistere. Ci sarà ancora un tempo per provare a segnare, al momento però la diretta Inter Udinese Primavera mette in copertina la resistenza degli ospiti friulani.

Va infatti precisato che ai punti i nerazzurri meriterebbero ampiamente il vantaggio: tante occasioni per l’Inter Primavera, addirittura tre nei primi tre minuti, ma nessun gol per merito della buona difesa da parte dell’Udinese, che in un paio di circostanze si è resa pericolosa a sua volta, legittimando così il pareggio in una prestazione finora gagliarda sia in difesa sia in attacco. Basterà? Ce lo dirà il secondo tempo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER UDINESE PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Inter Udinese Primavera sarà possibile in chiaro con SportItalia che trasmetterà la partita sul canale 60 del digitale terrestre.

SI COMINCIA!

La diretta Inter Udinese Primavera è dietro l’angolo: partita a senso unico secondo i precedenti più recenti, l’Inter infatti ha una striscia aperta di otto vittorie che sono cominciate nell’aprile 2016, vi troviamo anche un ottavo di Coppa Italia e noi qui possiamo ricordare che in casa nerazzurra l’ultimo successo è quello del novembre 2022, un 2-1 di misura con il gol decisivo di Francesco Pio Esposito, dopo che l’autorete di Alex Guessand aveva aperto le marcature al 3’ minuto e, otto minuti più tardi, Vivaldo Semedo aveva già pareggiato per l’Udinese.

Bisogna tornare al dicembre 2015 per l’ultima volta in cui i friulani hanno fatto punti contro l’Inter: un 1-1 casalingo, sempre in campionato. Invece, l’ultima vittoria è addirittura del febbraio 2009 e si parlava di girone B: era stato un 3-0 netto con i gol di Andrea Mazzarani, Giovanni Formiconi e Daniel Bradaschia (su rigore), da quel momento 17 vittorie per l’Inter e quattro pareggi. Stando allo scenario attuale è tutto apparecchiato per il nono successo nerazzurro in fila, ma questo ce lo dirà il campo tra pochi istanti: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti della partita, la diretta Inter Udinese Primavera sta realmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ZANCHETTA IN LOTTA PER IL PRIMO POSTO

Continua il Campionato Primavera e lo fa con la diretta Inter Udinese Primavera in campo mercoledì 18 dicembre 2024 alle 14,30. Questa sfida varrà per la sedicesima giornata e metterà di fronte due squadre che vivono momenti totalmente opposti ma cercano il successo e i tre punti. L’Inter di Zanchetta è quarta in classifica ma con un solo punto di ritardo dal primo posto e una striscia di due vittorie consecutive contro Torino e Atalanta. Decisamente peggio l’Udinese che non vince da cinque partite e si trova ad occupare la penultima posizione in classifica con grande rischio di retrocessione.

INTER UDINESE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Inter di Zanchetta andrà in campo con un 4-3-3 con Re Cecconi e Alexiou come difensori centrali davanti alla porta di Calligaris. Topalovic sarà il registra e l’equilibratore delle squadra mentre l’attacco sarà affidato al tridente composto da De Pieri, Spinacce e Quieto.

Difesa a tre per l’Udinese di Bubnjc che si affiderà ancora a Olivo, Guessand e Marello con Lazzaro e Bozza sugli esterni. Il mediano sarà Conti mentre i due riferimenti offensivi saranno Pejicic e Bonin.

INTER UDINESE PRIMAVERA, LE QUOTE

Sono chiaramente i giovani nerazzurri ad avere il vantaggio nel pronostico sulla diretta Inter Udinese Primavera: c’è infatti una differenza netta tra il segno 1 per la vittoria dell’Inter, che vale 1,13 volte quanto messo sul piatto, e il segno 2 che regola il blitz dell’Udinese e vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 10,00 volte la giocata. Molto alto anche il valore che è stato posto sull’eventualità del pareggio: con il segno X intaschereste una cifra corrispondente a 7,00 volte l’importo investito su questa partita.