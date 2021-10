DIRETTA INTER UDINESE/ Video streaming tv: i precedenti della partita sono ben 96

DIRETTA INTER UDINESE: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Inter Udinese, possiamo dire qualcosa in più circa la lunga storia di questa partita. Limitandoci ai precedenti in Serie A, si contano ben 96 partite, con un bilancio nettamente favorevole all’Inter che ha vinto 48 volte (esattamente il 50%), a fronte di 27 pareggi e 21 vittorie per l’Udinese. I gol segnati sono 156 per l’Inter e 95 per i bianconeri friulani. Stringendo l’analisi agli ultimi dieci precedenti ufficiali, si contano invece ben sette successi per i nerazzurri, più due pareggi e una sola vittoria per l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE/ Quote, Gotti deve rinunciare a Pussetto

I friulani tuttavia, espugnando San Siro per 1-3 sabato 16 dicembre 2017, posero fine al cammino fino a quel momento perfetto dell’Inter in quel campionato. Infine, nella scorsa stagione possiamo ricordare il pareggio per 0-0 all’andata ad Udine sabato 23 gennaio 2021 al termine di una partita che fece infuriare Antonio Conte con l’arbitro e il perentorio 5-1 nerazzurro al ritorno a San Siro domenica 23 maggio scorso, cioè il giorno della festa scudetto dell’Inter. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 11^ giornata, 31 ottobre

DIRETTA INTER UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Udinese sarà disponibile su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e dunque riservata agli abbonati alla televisione satellitare che potranno affidarsi al loro decoder. In aggiunta, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

INTER UDINESE: I NERAZZURRI VOGLIONO LA VITTORIA

Inter Udinese, in diretta dal Giuseppe Meazza alle ore 12:30 di domenica 31 ottobre, è il lunch match nella 11^ giornata di Serie A 2021-2022: San Siro apre le sue porte sui nerazzurri che, vincendo a Empoli nell’infrasettimanale, si sono in qualche modo rilanciati in classifica non perdendo ulteriore terreno dalle prime della classe, ma adesso se vogliono ricucire lo strappo hanno bisogno di trovare maggiore continuità e sanno di non poter sbagliare l’appuntamento interno di oggi, anche se in passato l’Udinese ha rappresentato una sorta di bestia nera per una Beneamata che resta decisamente superiore.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE/ Diretta tv, Dzeko tornerà titolare?

I friulani hanno mancato la vittoria contro il Verona: ripresi su rigore nel finale, non hanno fatto il salto di qualità ma tutto sommato si è trattato di un pareggio positivo, anche perchè la classifica non è del tutto negativa e, anche se sotto il ritmo si è alzato, un po’ di margine c’è ancora. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Inter Udinese; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che opereranno i due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

Tutti a disposizione di Inzaghi per Inter Udinese: rispetto a mercoledì, il tecnico dei nerazzurri dovrebbe rimandare in campo sia Skriniar (nella linea difensiva con De Vrij e Alessandro Bastoni, davanti ad Handanovic) che Calhanoglu, sempre favorito su Arturo Vidal per operare come mezzala sinistra. Gli intoccabili di centrocampo restano Brozovic e Barella; sulle corsie laterali dovremmo rivedere Perisic (se avrà superato i problemi fisici) e Dumfries pronto a scalzare nuovamente Darmian; in attacco è praticamente scontato il ritorno da titolare di Dzeko, che affiancherà Lautaro Martinez anche se Joaquin Correa scalpita.

L’Udinese di Luca Gotti gioca con il 3-5-2: in porta Marco Silvestri, davanti a lui sembra tutto confermato con Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir, sugli esterni i favoriti restano Nahuel Molina e Stryger Larsen che affiancheranno come di consueto i tre giocatori che opereranno nel settore nevralgico. Quasi certe le maglie per Pereyra e Walace, l’altra se la giocano Arslan e Makengo; davanti va capito se Deulofeu riuscirà a recuperare, nel caso lo spagnolo affiancherà Beto con Pussetto fuori dai giochi, dunque attenzione a Isaac (in gol nell’infrasettimanale) ed eventualmente a Forestieri, una possibile sorpresa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Inter Udinese, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,35 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 5,00 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 9,00 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA